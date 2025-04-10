KNAB проверит более 50-и возможных нарушений в предвыборной агитации

С началом периода предвыборной агитации политические организации, кандидаты в депутаты и любой другой агитатор должны информировать общество, если в предвыборной агитации используется ИИ. Это означает, что опубликованные в интернете рекламные видеоклипы и все другие предвыборные агитационные материалы, при подготовке визуального оформления которых использованы инструменты ИИ, должны содержать четкое и недвусмысленное указание на то, что соответствующий материал создан с помощью ИИ. Это условие распространяется на все оплаченные содержащие агитацию материалы, но не относится к редактированию и созданию текстов.