Машина в Золитуде стала жертвой вандалов - вероятно, это дело рук подростков из интерната
В рижском районе Золитуде произошел вопиющий случай вандализма, который потряс местных жителей и вновь поднял вопросы о безопасности и безнаказанности несовершеннолетних правонарушителей. В соцсетях пострадавшая поделилась фотографиями своей разбитой машины и описанием происшествия.
На днях у станции Золитуде была серьезно повреждена машина марки Kia — злоумышленники разбили лобовое стекло, оставили беспорядок в салоне и, по словам очевидцев, прыгали по автомобилю. Виновниками оказались двое подростков примерно 13–14 лет. Предположительно, они являются воспитанниками ближайшего интерната.
Свидетелем инцидента стал охранник стоянки напротив, который сообщил о случившемся. Как рассказала сама владелица автомобиля, в машине после происшествия остались следы обыска, а разбитое стекло разлетелось по всему салону.
Женщина выразила разочарование в действиях полиции, отметив, что информация была передана, но пока существенных подвижек в деле нет. Она намерена добиваться продолжения расследования и призывает всех, у кого есть видео или информация о подобных инцидентах, связаться с ней. По ее словам, несколько дней назад недалеко от этого места уже случался похожий случай, что говорит о систематичности таких правонарушений.
Снимки поврежденного автомобиля, опубликованные в сети, вызвали широкий резонанс. Пользователи выражают возмущение и требуют от правоохранительных органов более решительных действий.
- "Надеюсь, что найдут этих пацанов. Не так давно они прыгали по машинам, которые стоят на Ростокас, 32, вроде, тогда одного удалось поймать. Это ужасно, что в Золике стало твориться".
- "Пару дней назад с другой стороны станции кому-то тоже разбили боковое стекло, вполне возможно, это те же подростки".
- "Этими интернатскими они и не будут заниматься. Уже не первый случай беспредела. Хорошо что у нас Каско".
- "Искренне сочувствую вам. Не район, а гетто стал. На полицию надеяться бессмысленно.. Что они есть, что их нет. Только штрафы умеют выписывать..."
- "Наш Золик пережил ужасную трагедию и нам нельзя терять бдительность. На все надо обращать внимание, это наш Золик, и мы должны себя защищать и оберегать сообща".
- "Это, видимо, те пацаны, что 8 марта 4 машины истоптали. Я видео с ними выкладывала. Больше всех моя машина пострадала (на видео белая). Скажу сразу - полиция ничего не сделает. За месяц они даже не сподобились взять запись видео с камеры стоматологии, что у нас на первом этаже".
Очевидно, что подобные случаи требуют не только наказания виновных, но и обсуждения более глубокой социальной проблемы — отсутствия контроля и воспитания у части подростков, склонных к деструктивному поведению.