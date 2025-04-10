Машина в Золитуде стала жертвой вандалов - вероятно, это дело рук подростков из интерната

Женщина выразила разочарование в действиях полиции, отметив, что информация была передана, но пока существенных подвижек в деле нет. Она намерена добиваться продолжения расследования и призывает всех, у кого есть видео или информация о подобных инцидентах, связаться с ней. По ее словам, несколько дней назад недалеко от этого места уже случался похожий случай, что говорит о систематичности таких правонарушений.