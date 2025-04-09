Самая острая конкуренция на выборах самоуправлений - в Екабпилсском крае, самая низкая - в Вентспилсском крае

Кроме того, 31 кандидат в депутаты в возрасте 19 лет, а 30 кандидатам по 20 лет. Больше всего кандидатов в возрасте от 41 до 50 лет - 1565. 1407 кандидатов в возрасте от 51 до 60 лет. 192 кандидата - в возрасте от 71 до 80 лет.