Торгующие топливом фирмы рассказали, подешевеет ли в Латвии бензин
В Латвии розничные цены на дизельное топливо и бензин могут снизиться, если текущие тенденции на мировом рынке сохранятся в долгосрочной перспективе.
Представитель Circle K Latvia Гатис Титов поясняет, что события последних недель в международной политике, особенно введение США новых тарифов, повлияли на цены нефти и нефтепродуктов на биржах, а дополнительное давление на цены оказывает текущее соотношение спроса и предложения на глобальном рынке. "Если эта тенденция сохранится в долгосрочной перспективе и другие факторы не изменятся, то в Латвии также можно ожидать снижения розничных цен на дизель и бензин", — сказал Титов.
Однако он подчеркнул, что падение цен не всегда напрямую и сразу отражается на розничных ценах топлива, поскольку на них влияет не только закупочная стоимость, но и курс доллара США к евро, геополитическая ситуация, налоги, а также различные издержки ритейлеров, включая логистику и другие моменты цепочки поставок. Кроме того, на динамику цен влияет ситуация на локальном рынке, спрос и текущий уровень запасов топлива. "Цены на топливо, учитывая колебания нефтяного рынка, могут меняться с некоторым временным лагом — от нескольких дней до нескольких недель", — добавил Титов.
В свою очередь председатель правления компании Virši-A Янис Виба рассказал, что цены на нефть марки Brent упали с 74 долларов за баррель в конце марта до 63 долларов в настоящее время. Резкое падение цен вызвано двумя основными причинами. Во-первых, решение администрации США значительно повысить тарифы для большинства стран мира увеличивает вероятность глобальной рецессии в ближайшее время, что потенциально снизит будущий спрос на нефть. Во-вторых, страны-производители нефти в рамках ОПЕК+ договорились увеличить добычу с мая 2025 года, что повысит предложение нефти на рынке.
"Соответственно, из-за этих двух факторов мы наблюдаем снижение спроса на нефть при одновременном росте ее предложения, что, в свою очередь, приводит к значительному падению цен", — отметил Виба.
По его словам, цены на АЗС обычно следуют за тенденциями нефтяного рынка с небольшой задержкой, которая зависит от длины цепочек поставок конкретного продавца и объема его запасов.
Цены на акции и нефть на мировых биржах в последние дни значительно снизились из-за опасений по поводу негативного влияния тарифов, введенных президентом США Дональдом Трампом.