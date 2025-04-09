Торгующие топливом фирмы рассказали, подешевеет ли в Латвии бензин

Однако он подчеркнул, что падение цен не всегда напрямую и сразу отражается на розничных ценах топлива, поскольку на них влияет не только закупочная стоимость, но и курс доллара США к евро, геополитическая ситуация, налоги, а также различные издержки ритейлеров, включая логистику и другие моменты цепочки поставок. Кроме того, на динамику цен влияет ситуация на локальном рынке, спрос и текущий уровень запасов топлива. "Цены на топливо, учитывая колебания нефтяного рынка, могут меняться с некоторым временным лагом — от нескольких дней до нескольких недель", — добавил Титов.