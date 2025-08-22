Центр Риги захватили машины - парковки не выдерживают, а терпение горожан заканчивается

Это связано, во-первых, с предоставленным правом электромобилям бесплатно парковаться на придорожных стоянках. Во-вторых, нагрузка на автостоянки увеличилась из-за того, что с жителей, оставляющих свои автомобили у мест проживания, взимается символическая плата. Такая ситуация создаёт перенасыщенность улиц и недовольство посетителей центра, которые не могут въехать в город, припарковаться на короткое время и решить запланированные дела.