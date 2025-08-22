Центр Риги захватили машины - парковки не выдерживают, а терпение горожан заканчивается
За последние полтора года нагрузка на автостоянки в центре Риги выросла, прозвучало на презентации тематического плана развития транспорта и мобильности исторического центра Риги и его охранной зоны, организованной Департаментом городского развития.
Это связано, во-первых, с предоставленным правом электромобилям бесплатно парковаться на придорожных стоянках. Во-вторых, нагрузка на автостоянки увеличилась из-за того, что с жителей, оставляющих свои автомобили у мест проживания, взимается символическая плата. Такая ситуация создаёт перенасыщенность улиц и недовольство посетителей центра, которые не могут въехать в город, припарковаться на короткое время и решить запланированные дела.
Чтобы уменьшить скопление автомобилей на улицах, возможны разные решения, например, введение лимитов на время стоянки. Не противореча общей политике государства и ЕС, можно установить единое правило для всех — например, парковка не дольше четырёх часов.
Однако такие меры не должны быть наказанием для водителей. Скорее необходимо улучшать городскую среду, благоустраивать её и развивать подземные или многоэтажные автостоянки.
Как уже сообщалось, Департамент городского развития Рижской думы провёл информационное мероприятие, где представил обществу тематический план развития транспорта и мобильности исторического центра Риги и его охранной зоны.
Разработка плана началась в феврале 2024 года с целью определить развитие транспортной инфраструктуры и движения в центре Риги на ближайшие 25 лет.
В нём включены решения для развития уличной сети, пешеходной и велосипедной инфраструктуры, общественного, водного и железнодорожного транспорта, а также создания парковок и пунктов мобильности. План содержит предложения по организации движения в Старой Риге, созданию зон ограничения скорости и организации объезда центра.
В самоуправлении подчеркивают, что документ закрепит детализированную уличную сеть и развитие устойчивой, экологичной транспортной системы в будущем и станет одним из ключевых градостроительных документов.
План ещё предстоит утвердить Рижской думе. Предполагается, что он станет руководством для разрабатываемого сейчас территориального плана исторического центра Риги и его охранной зоны.