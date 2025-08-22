В Риге открывается 101-й Drogas: клиентов ждут специальные предложения, скидки и подарки

Интерьер разработан с учётом пожеланий и предложений постоянных клиентов, чтобы обеспечить ещё более комфортный и приятный опыт покупок. В магазине используется функциональная и простая навигация, облегчающая поиск нужных товаров. В оформлении преобладают мягкие розовые и серые тона, характерные для нового концепта, которые гармонично дополняют фирменные голубовато-зелёные акценты Drogas, создавая современную и приятную атмосферу.