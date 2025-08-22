В Риге открывается 101-й Drogas: клиентов ждут специальные предложения, скидки и подарки
Продолжая развитие, AS Drogas открывает свой 101-й магазин — в торговом центре Zoom на улице Латгалес, 400, в Риге. Магазин создан по новейшей концепции — с дополнительными удобствами, понятной навигацией и экологичными решениями.
Интерьер разработан с учётом пожеланий и предложений постоянных клиентов, чтобы обеспечить ещё более комфортный и приятный опыт покупок. В магазине используется функциональная и простая навигация, облегчающая поиск нужных товаров. В оформлении преобладают мягкие розовые и серые тона, характерные для нового концепта, которые гармонично дополняют фирменные голубовато-зелёные акценты Drogas, создавая современную и приятную атмосферу.
В рамках внедрения цифровых решений часть товаров оснащена электронными ценниками. Это помогает снизить нагрузку на сотрудников, уменьшает использование бумаги и делает покупки удобнее для клиентов. Планируется, что к концу 2028 года не менее двух третей всех магазинов Drogas будут оборудованы электронными ценниками.
В честь открытия с 22 по 24 августа клиентов ждут специальные предложения, скидки и подарки за покупки от 15 €.
22 и 23 августа пройдут бьюти-активности: представители брендов L'Oréal, Garnier и Mixa предложат персонализированные консультации, тестирование продукции, бесплатную профессиональную диагностику кожи и индивидуальные рекомендации по уходу.