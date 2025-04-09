"Сюрприз" от Latvijas Pasts: чтобы заплатить налог в 4,71 евро, пенсионерке пришлось отдать 8,85 евро комиссии
В Латвии пожилая женщина столкнулась с абсурдной реальностью: чтобы оплатить налог в 4,71 евро, ей пришлось потратить дополнительно 8,85 евро на комиссии. Этот случай поставил под сомнение справедливость действующей системы платежей.
В Латвии все чаще обсуждается несправедливость размера комиссий, взимаемых при оплате различных услуг. Особенно остро это ощущают социально незащищенные группы — в частности, пенсионеры. Недавно в социальных сетях была опубликована история, в которой женщина рассказала о своем опыте помощи 83-летней пенсионерке с 46-летним трудовым стажем и статусом малообеспеченной.
Пенсию эта пенсионерка получает наличными на дом, так как банковского счета у нее нет. Обычно счета она оплачивает через терминалы в супермаркетах Maxima, где комиссия составляет около 50 центов. "Но этот счет сканеры Maxima не принимают, поэтому пришлось искать другие способы оплаты", — делится Инесе. Она была готова перевести деньги со своего банковского счета, но этот варинат не подходит, так как пенсионерка обязана оплачивать счета лично (в противном случае она должна будет заявить о полученной помощи от третьих лиц, что повлияет на возврат средств от VSAA), и поэтому Инесе предложила сопроводить пенсионерку в банк, но пожилая женщина отказалась - комиссия в банке составит около 6 евро. Тогда они отправились в отделение Latvijas Pasts.
Счет удалось оплатить, но полученные квитанции по-настоящему возмутили Инесе: "Чтобы заплатить 4,71 евро какого-то странного налога, дополнительные расходы составляют 4,85 евро за составление платежного уведомления и ещё 4 евро за перевод Latvijas Pasts. Итого — 8,85 евро. Это просто космос! Чтобы заплатить 4,71 евро налога, нужно потратить еще 8,85 евро. Мне это кажется ненормальным!"
История вызвала волну негодования в комментариях. Многие пользователи отмечают, что такие комиссии — непозволительная роскошь для малообеспеченных пенсионеров, особенно если сумма основного платежа вдвое меньше самой комиссии. Одновременно люди благодарили Инесе за то, что она помогла пожилой женщине разобраться в этой ситуации.