"Сюрприз" от Latvijas Pasts: чтобы заплатить налог в 4,71 евро, пенсионерке пришлось отдать 8,85 евро комиссии

Пенсию эта пенсионерка получает наличными на дом, так как банковского счета у нее нет. Обычно счета она оплачивает через терминалы в супермаркетах Maxima, где комиссия составляет около 50 центов. "Но этот счет сканеры Maxima не принимают, поэтому пришлось искать другие способы оплаты", — делится Инесе. Она была готова перевести деньги со своего банковского счета, но этот варинат не подходит, так как пенсионерка обязана оплачивать счета лично (в противном случае она должна будет заявить о полученной помощи от третьих лиц, что повлияет на возврат средств от VSAA), и поэтому Инесе предложила сопроводить пенсионерку в банк, но пожилая женщина отказалась - комиссия в банке составит около 6 евро. Тогда они отправились в отделение Latvijas Pasts.