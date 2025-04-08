Рижан приглашают на оздоровительные прогулки с бесплатным аудиогидом
С наступлением по-настоящему весенней погоды самое время отправиться на оздоровительные прогулки. Чтобы сделать ходьбу более активной и побудить задействовать все тело, Департамент благосостояния Рижской думы разработал специальный аудиогид для оздоровительных прогулок.
Комплекс прогулки включает 20 упражнений легкой и средней интенсивности, которые помогут размять тело и принесут ощутимую пользу для здоровья: снимут напряжение, очистят ум, улучшат дыхание и работу сердца, разовьют координацию, подарят чувство энергии и силы. Благодаря всесторонней мышечной работе человек чувствует себя лучше уже во время самой прогулки.
Чтобы воспользоваться аудиогидом, нужно скачать бесплатное приложение izi.TRAVEL на мобильное устройство и в поиске набрать "Veselīgo pastaigu audiogids". На карте Риги появятся 20 точек — нажав на любую из них, можно прослушать упражнения и посмотреть фотографии с наглядной демонстрацией движений. Каждое упражнение можно повторять, но важно ориентироваться на собственную физическую форму и самочувствие — не перегружать себя и прекратить выполнение при необходимости.
Если нет желания скачивать приложение, аудиогид можно открыть через любой интернет-браузер на сайте www.izi.travel.com, введя в поиск "Veselīgo pastaigu audiogids".
Указанные в аудиогиде локации носят рекомендательный характер — слушать и выполнять упражнения можно в любом удобном месте и в любое время. Главное — соблюдать последовательность, начиная с упражнения №1, которое помогает настроиться, осознать осанку и разогреть тело.
Общая продолжительность такой прогулки — чуть больше одного часа, в зависимости от темпа и перерывов. Если не хочется выполнять активные упражнения, можно просто послушать вводную часть о правильной осанке — она пригодится и в повседневной жизни.
Что нужно для прогулки:
- Удобная обувь
- Одежда по погоде, не сковывающая движений
- Вода
- Смартфон
Лучше выбирать спокойные маршруты, например, парки или пешеходные тропы. Это важно, поскольку прослушивание аудиогида в наушниках может отвлечь внимание от окружающей среды, а тихое место позволит лучше сосредоточиться на упражнениях.