Рижан приглашают на оздоровительные прогулки с бесплатным аудиогидом

Чтобы воспользоваться аудиогидом, нужно скачать бесплатное приложение izi.TRAVEL на мобильное устройство и в поиске набрать "Veselīgo pastaigu audiogids". На карте Риги появятся 20 точек — нажав на любую из них, можно прослушать упражнения и посмотреть фотографии с наглядной демонстрацией движений. Каждое упражнение можно повторять, но важно ориентироваться на собственную физическую форму и самочувствие — не перегружать себя и прекратить выполнение при необходимости.