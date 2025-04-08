Lux Express прекратил рейсы за 4 евро из аэропорта в центр Риги - спрос оказался низким

Ярко-красный микроавтобус с силуэтом самолета на боку уже неделю не видели в Риге и вблизи аэропорта. В декабре компания Lux Express, предлагавшая поездку в аэропорт за 4 евро, сократила количество рейсов примерно на 30% на зимний сезон, заявив тогда Латвийскому радио, что в новом сезоне рейсов будет больше, чем в прошлом — так что в общей сложности между Ригой и аэропортом должно было быть более 40 рейсов в дневное и ночное время, но вместо этого компания решила прекратить деятельность на этом маршруте, сообщает LSM+.