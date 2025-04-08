Lux Express прекратил рейсы за 4 евро из аэропорта в центр Риги - спрос оказался низким
Отныне между центром Риги и столичным аэропортом будут курсировать только автобусы Rīgas satiksme. Коммерческий перевозчик Lux Express приостановил перевозки с апреля. Хотя прошлым летом и осенью было перевезено 25 000 пассажиров, бизнес, который просуществовал более девяти месяцев и за который компания не получила ни цента от государства, оказался неудачным из-за низкого спроса, сообщает Латвийское Радио.
Ярко-красный микроавтобус с силуэтом самолета на боку уже неделю не видели в Риге и вблизи аэропорта. В декабре компания Lux Express, предлагавшая поездку в аэропорт за 4 евро, сократила количество рейсов примерно на 30% на зимний сезон, заявив тогда Латвийскому радио, что в новом сезоне рейсов будет больше, чем в прошлом — так что в общей сложности между Ригой и аэропортом должно было быть более 40 рейсов в дневное и ночное время, но вместо этого компания решила прекратить деятельность на этом маршруте, сообщает LSM+.
Директор по развитию бизнеса Lux Express в странах Балтии Алдис Кибенс пояснил, что «несмотря на то, что люди очень заинтересованы в наших услугах, спрос на этом маршруте был намного ниже, чем, например, на наших маршрутах в Лиепаю и Даугавпилс. Это также привело к тому, что мы были вынуждены принять решение сосредоточить свои усилия на маршрутах с большим спросом».
В конце прошлого года компания запустила экспресс-рейс между Ригой и Лиепаей, который выполняется без пересадок и занимает в пути 3 часа, что на 20 минут меньше других рейсов. Несколько недель назад также открылось экспресс-сообщение между Ригой и Даугавпилсом. Между тем, в конце мая перевозчик готовится запустить новый маршрут Рига-Лиепая-Клайпеда.
Кибенс отметил, что государство до сих пор не компенсирует торговцам расходы пассажиров, имеющих право на скидки на проезд, и это один из важнейших факторов, по которым маршрут в аэропорт был закрыт. «Наш бизнес основан исключительно на доходах от пассажиров. Поэтому мы не можем себе позволить долгое время содержать маршруты, на которых не видим возможности получить хотя бы небольшую прибыль в обозримом будущем», — пояснил Кибенс.
С момента открытия маршрута в прошлом году перевозчик сотрудничал с аэропортом, который остался доволен, поскольку это дало пассажирам дополнительную возможность добраться до центра Риги, сообщила представитель аэропорта Лаура Кулакова. «После этих переговоров аэропорт сделал все возможное, чтобы поддержать перевозчика, а именно, мы увеличили так называемую маркетинговую поддержку. То есть больше информации, больше рекламных возможностей для продвижения этой услуги, но, видимо, у перевозчика есть свои причины, по которым этот маршрут больше не будет доступен», — отметил представитель аэропорта.
Число пассажиров, перевезенных 22-м автобусом Rīgas satiksme, билеты на который более чем в два раза дешевле, чем на Lux Express, существенно не изменилось с момента закрытия коммерческого маршрута.
В прошлом году из-за высокого спроса компания увеличила количество рейсов, которое не сокращала зимой, отметила представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане, заявив, что из-за потенциально еще большего числа пассажиров компания оценит возможность увеличения количества рейсов.
Между тем, надежда на восстановление коммерческих маршрутов между центром Риги и аэропортом, вероятно, еще не окончательно потеряна — в аэропорту говорят, что ведутся переговоры с несколькими потенциальными перевозчиками.
«Мы очень надеемся, что найдется перевозчик, который захочет попробовать открыть и поддерживать такой маршрут, потому что это очень хорошая дополнительная возможность для еще одного сообщения с центром», — рассказала Кулакова, отказавшись уточнить число заинтересованных перевозчиков.
Между тем, в Дирекции автомобильного транспорта, которая выдает разрешения перевозчикам, утверждают, что ни одна компания пока не проявила интереса к возобновлению коммерческих маршрутов между Ригой и аэропортом.