Березы спилены: Латвийский этнографический музей объяснил, почему пришлось расстаться с 90-летней аллеей

Березы — одни из тех деревьев, которые мы можем пережить, потому что их срок жизни составляет 70–90 лет. Береза возрастом 100 лет — большая редкость, говорит Эдгар Нейландс: «В отличие от других деревьев, способных заращивать свои раны и восстанавливаться, березы так не умеют. Поэтому у березы развивается гниль. Если мы спиливали у нее крупные ветви или повреждали корни, то это вопрос 5–10 лет. Примерно через 15 лет такое дерево может спокойно упасть во время бури».