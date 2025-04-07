Березы спилены: Латвийский этнографический музей объяснил, почему пришлось расстаться с 90-летней аллеей
Те, кто недавно успел побывать в Латвийском этнографическом музее под открытым небом, наверняка заметили, что у входа больше не встречает аллея берез. В социальных сетях это вызвало настоящий шквал возмущения, сообщает "Bez Tabu".
Комментарий из соцсетей: «Кому не хватило дров или досок для своего дома? Вырубить березовую аллею в Этнографическом музее? Мне кажется, кто-то должен за это ответить и объяснить — почему?»
Другой пользователь пишет: «Ну и что. Это всего лишь березы. Они живут недолго. Если бы это были дубы, вязы, ясени или липы — тогда да, нужно было бы поднимать шум: почему?»
А кто-то возмущается: «Это всего лишь березы? И у них нет ценности? Как после военных действий. Вы вообще хоть раз были в Этнографическом музее?»
Народ действительно удивлен, ведь Латвийский этнографический музей под открытым небом выступает за сохранение и уход за культурным наследием, однако деревья все же были спилены! Все оказалось не так просто: березовой аллее было 90 лет, а первые признаки опасности появились уже 14 лет назад.
Мартиньш Куплайс, заместитель директора Латвийского этнографического музея:
«Примерно в 2010 году начались проблемы. Эти березы старели и ломались. Береза засыхает сверху вниз. Сначала падали только засохшие ветки. Самое трагическое событие, которое, слава богу, не закончилось трагически, произошло летом 2018 года. Здесь, прямо у трактира Priedes, половина березы упала на дорогу. Это было в середине дня, во время посещения!»
Мартиньш Куплайс рассказывает, что ходит по этой аллее уже 50 лет и всегда испытывает очень торжественное чувство. Наблюдая, как медленно подкрадываются потенциальные угрозы, музей в течение многих лет постепенно удалял по одному дереву, дожившему свой век у трактира Priedes, но в общей картине это не бросалось в глаза.
А в 2024 году несколько берез у трактира чуть не упали на здание. После этого события музей под открытым небом запросил экспертное заключение. Оно было однозначным — березам 90 лет. Как рассказывает Мартиньш, было два варианта: либо ждать, пока они по одному не сломаются, либо срезать их все сразу.
В Рижской думе подтверждают, что получили заявление на согласование. Указанные деревья, согласно Государственному лесному регистру, росли на лесной земле, поэтому самоуправление передало заявление на разрешение на вырубку деревьев Государственной лесной службе.
Государственная лесная служба: «На конкретном участке 20.08.2024 было согласовано Уведомление о вырубке сухих и поваленных ветром деревьев в соответствии с пунктом 3 первой части 12-й статьи Закона о лесе. Разрешение на вырубку растущих деревьев в лесу не выдавалось. Ответственный лесничий Государственной лесной службы в ближайшее время проведет проверку на указанном участке».
Оценив ситуацию, эксперт по деревьям отметил, что березы росли на холмистой, песчаной местности, где хорошо приживаются сосны, однако лиственным деревьям там живется гораздо труднее, особенно с учетом коммуникаций, проложенных вдоль дороги.
Эдгар Нейландс, арборист, эксперт по деревьям: «Такие коммуникации, как интернет, электричество, вода и канализация, могут проходить вдоль корней деревьев. Конечно, при таких работах корневая система дерева быстро страдает. Елки, березы, осины, ольха — первые, кого валит ветер».
Березы — одни из тех деревьев, которые мы можем пережить, потому что их срок жизни составляет 70–90 лет. Береза возрастом 100 лет — большая редкость, говорит Эдгар Нейландс: «В отличие от других деревьев, способных заращивать свои раны и восстанавливаться, березы так не умеют. Поэтому у березы развивается гниль. Если мы спиливали у нее крупные ветви или повреждали корни, то это вопрос 5–10 лет. Примерно через 15 лет такое дерево может спокойно упасть во время бури».
Если бы деревья не были спилены, это только способствовало бы повреждению крыши расположенного рядом трактира Priedes. К слову, крыша только что была заменена, а стоящие рядом опасные, ломающиеся березы представляют для нее угрозу. Новые деревья на этом месте сажать не планируется, однако о благоустройстве территории Латвийского этнографического музея под открытым небом думают постоянно.