Что происходит с нашими будущими пенсиями? Миллиарды из Латвии в основном инвестируются в экономику Америки, а не в нашу
Каждый из нас надеется на достойную старость, но уверены ли мы, что наши пенсионные накопления действительно работают на благо нашей страны? На сегодняшний день лишь незначительная часть из 8,7 миллиардов евро, накопленных нами во втором пенсионном уровне, инвестируется в экономику Латвии. Почему так происходит и что нужно сделать, чтобы эти средства начали помогать развивать наши предприятия, инфраструктуру и уровень жизни? Объясняет газета Kas Jauns Avīze.
Во втором пенсионном уровне Латвии в последние годы зафиксирована значительная доходность, в отдельных случаях превышающая 17% годовых. По данным Банка Латвии, в 2024 году средняя доходность пенсионных планов второго уровня составила 14,9%, а у высокорисковых планов — даже 21,7%. Несмотря на это, лишь 6,4% или 565 миллионов евро от общего объема накопленного капитала были инвестированы в латвийскую экономику (по данным Министерства финансов, сейчас эта доля увеличилась на один процентный пункт).
Латвийские миллиарды — Америке
Хотя жители страны делают накопления в Латвии, большая часть этих средств инвестируется за рубежом, в основном — на финансовых рынках США. Основная причина такой ситуации — ограниченные возможности для инвестирования в качественные и достаточно масштабные местные проекты. Рынок капитала Латвии по-прежнему слабо развит, и доступных публичных инвестиционных инструментов крайне мало.
Глава финансового учреждения Altum Рейнис Берзиньш говорит: "На данный момент капитализация нашего рынка — одна из самых низких в Европе, а количество сделок на фондовом рынке смехотворно мало. Нам следует направить часть капитала второго пенсионного уровня в латвийские компании, которые предлагают свои акции на публичном рынке. Если общий портфель составляет 8–9 миллиардов, и управляющим пенсионными фондами установить обязанность инвестировать 5–10% в латвийские предприятия, это помогло бы привлечь значительные средства и увеличить количество публичных предложений".
Тем не менее, в ближайшие пару лет пенсионные накопления жителей Латвии, по-прежнему, в основном будут инвестироваться не в местную экономику, а в зарубежные ценные бумаги — в первую очередь, на биржах США. И не является ли это слишком рискованным на фоне прихода к власти нового президента США Дональда Трампа? Ведь с его порой неадекватными заявлениями курсы на американских биржах скачут, как на американских горках — вверх, вниз.
Президент Банка Латвии: "Слишком большая часть утекает за границу"
Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс отмечает:
"Нельзя сказать, что в латвийской экономике нет денег, которые могли бы быть направлены на инвестиции. Мы как общество накопили больше, чем инвестируем. Мы недостаточно вкладываем в Латвию. Слишком большая часть утекает за границу. Это значит, что своими накоплениями мы, к сожалению, финансируем не развитие Латвии, а других государств".
Чтобы эти деньги оставались в Латвии, необходимо создать соответствующие инструменты для инвестирования. Необходимо политическое решение — разрешить государственным и муниципальным предприятиям выходить на рынок капитала, чтобы жители могли индивидуально или через пенсионные фонды инвестировать часть своих средств в латвийскую экономику и напрямую способствовать ее росту.
Банк Латвии призывает к созданию местных инвестиционных инструментов, способных привлечь средства пенсионных фондов. Он поддерживает предложенные Министерством благосостояния решения, которые направлены на снижение риска колебаний рынка для пожилых людей, а также способствовал внесению изменений в законодательство, которые, по прогнозам, позволят будущим пенсионерам сэкономить около 100 миллионов евро в течение следующего десятилетия.
Руководитель Управления по надзору за страхованием и пенсионной системой Банка Латвии Эвия Дундуре добавляет, что инвестиции следует оценивать в долгосрочной перспективе, поскольку колебания рынка — нормальное явление.
Министерство экономики: необходимо создать фонд собственного капитала
Министерство экономики объясняет, что латвийский рынок ценных бумаг все еще находится в стадии становления и в настоящее время не предлагает достаточно качественных инвестиционных возможностей, соответствующих требованиям пенсионных фондов. Поэтому фонды в основном вкладываются в ETF (биржевые инвестиционные фонды) и индексные фонды, которые торгуются на международных биржах.
Министерство предлагает компенсировать управляющим фондами затраты на исследование, если инвестиции направляются в Латвии. В связи с этим учреждению Altum поручено создать фонд собственного капитала, чтобы привлечь инвестиции частных пенсионных фондов в местные проекты. Таким образом, стимулируя вложения пенсионных фондов в Латвии, можно привлечь крупные инвестиции.
Министерство экономики подчеркнуло в комментарии газете Kas Jauns Avīze:
"Биржи США связаны с глобальными экономическими и торговыми отношениями. Поэтому глобальные колебания на рынках могут негативно сказаться на ценах акций. Цены на биржах также колеблются под влиянием других факторов, таких как экономические изменения, показатели компаний, процентные ставки и глобальные тенденции. Поэтому важно учитывать и другие возможные риски, связанные с колебаниями биржевых цен".
Министерство финансов: важно развивать экономику Латвии
В интервью газете Kas Jauns Avīze Министерство финансов подтвердило, что основная часть накоплений пенсионной системы второго уровня в настоящее время размещается за пределами ЕС, преимущественно на американском фондовом рынке. "Тем не менее, на мировых фондовых рынках необходимо учитывать колебания и периоды спада, а также различные макроэкономические риски. Учитывая нестабильность рынка США в первом квартале 2025 года, в данный момент целесообразной представляется сбалансированная инвестиционная стратегия, особенно с учетом того, что невозможно предсказать, какая из стратегий принесет наибольшую доходность в краткосрочной перспективе. В долгосрочной же перспективе по-прежнему оправдан выбор инвестиционного плана в соответствии с возрастом человека — в молодости стоит выбирать более рискованные активные планы".
Безусловно, увеличение объемов инвестирования накопленных пенсионных средств в Латвии имеет большое значение для развития национальной экономики и должно стать приоритетной целью финансовой политики. Рост инвестиций должен происходить поэтапно, по мере здорового развития местного рынка капитала. Важно, чтобы латвийские компании могли привлекать инвестиции через внутренний рынок. Для малых и средних предприятий именно местный рынок капитала является наиболее доступным источником финансирования. Местные инвесторы знают продукцию своих предприятий и с большей готовностью инвестируют в их развитие.
Министерство подчеркивает, что развитие внутреннего рынка капитала имеет долгосрочное экономическое значение, в том числе и для пенсионных фондов:
"Рынок облигаций в Латвии значительно развился в 2023–2024 годах. Объем облигаций, включенных в список биржи Nasdaq Riga, в 2024 году увеличился на 40% по сравнению с предыдущим годом и достиг 1,4 миллиарда евро. Пенсионные фонды являются важными участниками этого рынка. Ожидается, что рост рынка облигаций продолжится и в этом, и в последующие годы".
Swedbank: "В долгосрочной перспективе это не принесет ожидаемой пользы"
В интервью газете Kas Jauns Avīze управляющий активами компании по управлению инвестициями Swedbank Оскар Бриедис сообщил, что в крупнейшем пенсионном плане банка Dinamika более 10% средств напрямую или через фонды были инвестированы в Латвии. Однако в пенсионных планах, в которых до 100% капитала размещено в акциях, доля латвийских инвестиций гораздо меньше — из-за отсутствия подходящих инвестиционных возможностей на местной бирже.
Он подчеркнул: "Политики могут вводить разные обязательства, но важно согласовывать интересы участников пенсионных планов с любыми другими интересами. Пенсионные планы стремятся как к максимальной доходности, так и к поддержке местной экономики, и лучше всего этого можно добиться в условиях свободной конкуренции. Если установить обязательное минимальное вложение в Латвии, это может привести к краткосрочному росту цен, который не принесет ожидаемых результатов в долгосрочной перспективе. Инвестиции в Латвии осуществляют также пенсионные управляющие из Литвы и Эстонии — как и латвийские инвестируют в другие страны Балтии. И если искусственно создавать спрос и поднимать цены, это может снизить их интерес к Латвии. Такая политика не будет наилучшим решением".
По его словам, за последние пять лет наблюдалась высокая доходность на фондовых рынках, особенно в США. Это отразилось и на результатах пенсионных планов второго уровня, особенно тех, где до 100% средств вложено в акции — там доходность за пять лет превышала 10% в год. Даже недавнее падение цен не повлияло на общую картину: "Но с волатильностью необходимо считаться — глобальные акции и в будущем останутся важной частью инвестиционных портфелей пенсионных планов".
SEB: "квота" на инвестиции в Латвии нереальна
Руководитель компании SEB Investment Management и управляющий пенсионными активами Янис Розенфелдс отмечает, что пенсионные планы SEB вложили в Латвии 136,6 миллиона евро — как в облигации, так и в предприятия. Он говорит: "За последние десять лет объем активов второго пенсионного уровня увеличился в десять раз, но, к сожалению, этого нельзя сказать о латвийском рынке капитала.
Когда-то мы создали инвестиционный план, в рамках которого изначально 100% инвестиций направлялись исключительно в Латвию. Со временем пришлось постепенно снижать эту долю только потому, что активы SEB в латвийском плане выросли с 149 тысяч латов в конце 2003 года до 162 миллионов евро в конце 2016 года (рост в 1547 раз). В то же время ВВП Латвии увеличился в 2,79 раза. Однако общая капитализация компаний, котирующихся на Рижской фондовой бирже, за этот период не только не увеличилась, но даже сократилась — часть предприятий ушла с биржи, а те, что пришли им на смену, не смогли компенсировать отток".
"Неудивительно, что так много обсуждений вызывает необходимость "оживить" латвийский рынок капитала — на данный момент квота на инвестиции в Латвии просто нереальна, потому что нет достаточного количества инвестиционных возможностей. Необходимо начать активное стимулирование развития местного рынка капитала, однако в данный момент мы не ощущаем достаточной заинтересованности и поддержки со стороны государственных учреждений — как в части совершенствования нормативной базы, так и в обеспечении доступности финансовых инструментов. Если появится качественное предложение, управляющие пенсионными средствами, безусловно, будут заинтересованы вкладывать средства своих клиентов. Уже сейчас доля инвестиций в Латвии в пяти пенсионных планах SEB второго и третьего уровней составляет от 8,22% до 16,29%", добавляет Розенфельдс.
SEB считает, что пенсионные планы должны в первую очередь обеспечивать доходность, при этом соблюдая принципы профессионального управления. Несмотря на вызванную политикой Дональда Трампа волатильность, американские рынки в долгосрочной перспективе остаются конкурентоспособными, что сохраняет доверие инвесторов к пенсионным вложениям.
Банк Luminor придерживается выжидательной позиции
Эксперт по инвестиционной стратегии банка Luminor Игорь Лахтадирс в беседе с Kas Jauns Avīze подтвердил, что инвестиции в латвийскую экономику осуществляются как через облигации, так и в виде альтернативных вложений.
Американский фондовый рынок, несмотря на нестабильность, сохраняет потенциал:
"С февраля действительно наблюдается сильная волатильность акций США, однако их инвестиционная привлекательность в долгосрочной перспективе по-прежнему остается высокой".
О ближайших перспективах на фондовых биржах США Лахтадирс говорит:
"В краткосрочной перспективе прогнозы неясны. Ожидается, что «торговая война» и сокращение государственных расходов замедлят рост экономики США и сделают инфляцию более устойчивой. Уже сейчас наблюдается ухудшение потребительских настроений, что подтверждают данные опросов Мичиганского университета. Некоторые американские компании, особенно в розничной торговле, такие как Walmart и Target, проявляют осторожность в своих прогнозах. Частное потребление составляет 69% ВВП США, поэтому любое резкое снижение потребительской активности может существенно повлиять на экономический рост. Рецессия пока не рассматривается как базовый сценарий, и, судя по текущим данным, экономика США находится в хорошем состоянии. Однако дальнейшая траектория развития остается неопределенной, а рынки очень не любят неопределенность.
Пока не будет ясности относительно влияния действий Дональда Трампа на реальную экономику и корпоративную прибыль, инвесторы будут придерживаться выжидательной позиции (политики "wait and see"), а это значит, что волатильность на финансовых рынках может сохраниться.
В то же время у акций США, безусловно, есть потенциал сохранить инвестиционную привлекательность в долгосрочной перспективе. (...) Кроме того, по-прежнему существуют факторы, которые играют в пользу американских акций по сравнению с другими регионами. Среди них — более быстрый рост прибыли, высокая конкурентоспособность и преимущества в области технологических инноваций. В целом комбинация этих факторов, скорее всего, продолжит поддерживать американские акции, однако путь инвестиций в этом году может быть не таким гладким, как в предыдущие два года.
Если говорить о доходности инвестиционных планов за прошедший год, то можно отметить, что он в целом был успешным для финансовых рынков — результаты даже превзошли средние ожидания, наглядно продемонстрировав потенциал прибыльности рынков. Февраль для американского фондового рынка завершился с отрицательной динамикой, тогда как европейские акции продолжили рост, и волатильность показателей отразилась и на итогах. Однако нужно понимать, что показатели доходности подвержены колебаниям, и объективно оценивать их и сравнивать между собой корректно только в более долгосрочной перспективе — например, за период в пять или десять лет.
Citadele: "Нервозность и волатильность значительно возросли"
Руководитель CBL Asset Management (дочерняя компания банка Citadele) Карлис Пургайлис в интервью Kas Jauns Avīze заявил: "Если будет установлен обязательный объем инвестиций второго пенсионного уровня в Латвии, существует существенный риск того, что государство столкнется с судебным разбирательством против Европейского Союза, так как подобное регулирование прямо противоречит договору ЕС, который гарантирует свободное движение капитала. Такой прецедент уже был в Польше, где правительство обязало пенсионных управляющих инвестировать внутри страны. В результате судебного разбирательства Польша была вынуждена провести пенсионную реформу.
Также необходимо осознавать, что возможности для инвестиций в латвийскую экономику довольно ограничены — публичный рынок капитала остается слаборазвитым. По сути, на данный момент единственной разумной возможностью остаются вложения через фонды альтернативных инвестиций, но стоит учитывать, что такие инвестиции являются неликвидными, сопряжены с определенными дополнительными рисками и расходами. Тем не менее, такие вложения зачастую позволяют получить сравнительно более высокую доходность, поэтому несколько управляющих второго пенсионного уровня, включая CBL Asset Management, активно рассматривают и осуществляют подобные инвестиции.
Первый квартал текущего года на финансовых рынках был довольно волатильным — стоимость акций большинства компаний, особенно в США, снизилась по сравнению с концом прошлого года. В то же время выросли долгосрочные процентные ставки по евро, что снизило стоимость облигаций. Все это привело к снижению стоимости активов практически всех инвестиционных планов второго пенсионного уровня. Сравнительно меньшие потери наблюдались у консервативных инвестиционных планов, в стратегии которых не предусмотрены вложения в акции компаний.
Действия Дональда Трампа в последние месяцы вызвали значительную глобальную экономическую неопределенность, что, в свою очередь, резко увеличило нервозность и волатильность на финансовых рынках. Вероятно, такая ситуация сохранится и в ближайшие кварталы. Американские биржи — крупнейший финансовый рынок мира, привлекающий инвесторов со всего света. Чтобы создать эффективный и диверсифицированный инвестиционный портфель, невозможно обойтись без вложений в акции американских компаний. Инвестирование в их акции в моменты падения рынка предоставляет инвесторам потенциально более высокую доходность в будущем. На данный момент, несмотря на усиление различных рисков из-за глобальной неопределенности не только на американском финансовом рынке, потенциальная доходность как по акциям, так и по облигациям возросла по сравнению с концом прошлого года", - подытожил Карлис Пургайлис.
Факты о 2-м пенсионном уровне
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Общий капитал 2-го пенсионного уровня (по данным на 17 марта 2025 года) составляет 8,6 миллиарда евро. Средняя доходность за прошлый год составила 14,9%, в том числе: для планов с высоким уровнем риска — 21,7%, со средним риском — 11%, с низким риском — 5,9%.
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В Латвии выбор места вложения средств 2-го пенсионного уровня означает поиск наиболее подходящего пенсионного инвестиционного плана, соответствующего этапу жизни человека, уровню допустимого риска и инвестиционным целям. На сайте manapensija.lv можно ознакомиться со всеми доступными планами второго уровня (предлагаемыми Swedbank, SEB, Luminor, Citadele, Indexo и другими). Раз в год можно бесплатно сменить свой пенсионный план.
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Финансовые эксперты рекомендуют:
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до 40 лет выбирать высокорисковые планы, так как они потенциально обеспечивают более высокую доходность в долгосрочной перспективе;
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с 40 до 55 лет — сбалансированные планы (сочетание акций и облигаций);
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после 55 лет — низкорисковые планы (больше облигаций, меньше колебаний — ниже вероятность краткосрочных потерь).
Получить информацию об участии во 2-м пенсионном уровне можно через Портал государственных и муниципальных услуг latvija.gov.lv или на сайте manapensija.lv.