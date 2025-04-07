Что происходит с нашими будущими пенсиями? Миллиарды из Латвии в основном инвестируются в экономику Америки, а не в нашу

Руководитель компании SEB Investment Management и управляющий пенсионными активами Янис Розенфелдс отмечает, что пенсионные планы SEB вложили в Латвии 136,6 миллиона евро — как в облигации, так и в предприятия. Он говорит: "За последние десять лет объем активов второго пенсионного уровня увеличился в десять раз, но, к сожалению, этого нельзя сказать о латвийском рынке капитала.

Когда-то мы создали инвестиционный план, в рамках которого изначально 100% инвестиций направлялись исключительно в Латвию. Со временем пришлось постепенно снижать эту долю только потому, что активы SEB в латвийском плане выросли с 149 тысяч латов в конце 2003 года до 162 миллионов евро в конце 2016 года (рост в 1547 раз). В то же время ВВП Латвии увеличился в 2,79 раза. Однако общая капитализация компаний, котирующихся на Рижской фондовой бирже, за этот период не только не увеличилась, но даже сократилась — часть предприятий ушла с биржи, а те, что пришли им на смену, не смогли компенсировать отток".