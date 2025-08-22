Это рекорд! Лесные пожары в ЕС этим летом выжгли площадь размером с Кипр
Европейский Союз переживает худший сезон лесных пожаров за всю свою историю, выжженные площади в четверг превысили 1 миллион гектаров.
Европейский Союз столкнулся с самым масштабным сезоном лесных пожаров за всю историю наблюдений: к 21 августа выгорело свыше 1 миллиона гектаров. Таковы данные Европейской информационной системы лесных пожаров (EFFIS), проанализированные изданием Politico.
С начала года огонь уничтожил 1,016 млн гектаров — площадь, превышающую территорию Кипра или около шестой части Латвии.
Это первый случай, когда ЕС превысил отметку в миллион гектаров с момента запуска учёта EFFIS в 2006 году. Предыдущий рекордный сезон пришёлся на 2017 год, когда площадь пожаров составила чуть менее 988 тысяч гектаров.
Основная часть возгораний зафиксирована на Пиренейском полуострове. Испания понесла потери свыше 400 тысяч гектаров, а в меньшей по площади Португалии огонь охватил более 270 тысяч гектаров — около 3% территории страны. Обе страны последние недели страдают от аномальной жары, которая иссушает леса и превращает регион в пепелище.
Изменение климата усиливает угрозу пожаров, вызывая более частые и интенсивные волны жары и засухи. Однако учёные подчёркивают, что главной причиной катастрофы в Испании и Португалии является накопление легковоспламеняющейся растительности на заброшенных землях и недостаток превентивных мер со стороны властей.