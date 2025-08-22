Объявлено желтое предупреждение о грозах с сильными ливнями по всей Латвии

Желтое предупреждение означает, что при возможности следует искать укрытие в помещениях, а проведение мероприятий на улице будет затруднено. Особенно осторожными нужно быть в местах, наиболее подверженных воздействию грозы — в лесах и на открытых территориях. Местами возможны перебои с электричеством и другими услугами.