Объявлено желтое предупреждение о грозах с сильными ливнями по всей Латвии
Во время грозы ветер может усиливаться до 15 м/с.
LETA / Otkrito.lv

В ближайшие часы в отдельных районах Латвии ожидается гроза с сильными ливнями, предупреждают синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Синоптики объявили желтое предупреждение о грозах по всей территории страны, оно действует с 15:00 до 23:00.

Желтое предупреждение означает, что при возможности следует искать укрытие в помещениях, а проведение мероприятий на улице будет затруднено. Особенно осторожными нужно быть в местах, наиболее подверженных воздействию грозы — в лесах и на открытых территориях. Местами возможны перебои с электричеством и другими услугами.

При сильных порывах ветра могут ломаться ветви деревьев, а также переноситься по воздуху незакреплённые предметы или обломки. Ливни могут вызвать резкое повышение уровня воды и подтопление низинных территорий. На дорогах условия движения осложнятся из-за ухудшенной видимости и аквапланирования.

Грозы может сопровождать и град, который способен повредить сельскохозяйственные культуры. В таких погодных условиях необходимо позаботиться и о домашних животных, которых также угрожает гроза.

Если гидрометеорологические условия вызвали разрушения, угрожающие жизни и здоровью людей, нарушили работу коммуникаций или общественного транспорта, необходимо звонить по единому номеру экстренной помощи 112.

