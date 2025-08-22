Объявлено желтое предупреждение о грозах с сильными ливнями по всей Латвии
В ближайшие часы в отдельных районах Латвии ожидается гроза с сильными ливнями, предупреждают синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Синоптики объявили желтое предупреждение о грозах по всей территории страны, оно действует с 15:00 до 23:00.
Желтое предупреждение означает, что при возможности следует искать укрытие в помещениях, а проведение мероприятий на улице будет затруднено. Особенно осторожными нужно быть в местах, наиболее подверженных воздействию грозы — в лесах и на открытых территориях. Местами возможны перебои с электричеством и другими услугами.
При сильных порывах ветра могут ломаться ветви деревьев, а также переноситься по воздуху незакреплённые предметы или обломки. Ливни могут вызвать резкое повышение уровня воды и подтопление низинных территорий. На дорогах условия движения осложнятся из-за ухудшенной видимости и аквапланирования.
Грозы может сопровождать и град, который способен повредить сельскохозяйственные культуры. В таких погодных условиях необходимо позаботиться и о домашних животных, которых также угрожает гроза.
Если гидрометеорологические условия вызвали разрушения, угрожающие жизни и здоровью людей, нарушили работу коммуникаций или общественного транспорта, необходимо звонить по единому номеру экстренной помощи 112.