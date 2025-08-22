Кадры решают все: как технологии меняют старт карьеры молодых латвийцев
На фоне стареющего населения и автоматизации труда молодёжь сталкивается с новыми вызовами: традиционные профессии теряют привлекательность, формируя новый ландшафт занятости и карьерных предпочтений.
Демографические тенденции указывают на то, что пенсионного возраста достигает и в связи с этим заканчивает активную трудовую деятельность больше людей, чем начинает работать молодежи. Это заставляет работодателей рационально планировать кадровую политику, внедрять автоматизацию процессов и концентрироваться на тех направлениях бизнеса, для развития которых сейчас есть и в будущем появятся необходимые специалисты, сообщает Diena.
Сейчас молодые люди начинают свою карьеру в условиях не такой высокой конкуренции за вакансии, как это было у поколения, которое начинало карьеру в конце ХХ века, но в то же время сегодняшним молодым работникам приходится считаться с тем, что именно многие подходящие для начала трудовой деятельности вспомогательные специальности заменяются технологиями. Эксперты по трудоустройству признают: есть работодатели, к которым желающие работать стоят в очереди, как есть и специалисты, которых работодатели пытаются нанять и удержать, но одновременно есть и такие работодатели, которые не могут заполнить вакансии, и такие люди, которые не могут найти работу даже в течение года. Разрыв между популярными и непопулярными работодателями, а также между востребованными специалистами и длительными безработными пока сохраняется.
Исследовательская компания Kantar, регулярно анализирующая актуальные вопросы в сфере занятости, изучила то, какие отрасли по мнению уже работающих людей и студентов кажутся наиболее привлекательными, а какие - менее привлекательными. Сделан вывод, что как среди работающих людей, так и среди студентов популярностью пользуется отрасль информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) - 29% опрошенных студентов и 24% уже работающих людей охотнее всего работали бы именно в сфере ИКТ. Среди тех и других так же популярны сферы финансов и страхования, транспорта и хранения. Не особенно востребованы работающими и студентами сфера административных служб и услуг, сегмент операций с недвижимостью, а также добывающая промышленность и разработка карьеров. Особой популярностью не пользуется и сфера искусства и развлечений, не входит в число востребованных и сфера образования.