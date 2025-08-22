Кадры решают все: как технологии меняют старт карьеры молодых латвийцев

Сейчас молодые люди начинают свою карьеру в условиях не такой высокой конкуренции за вакансии, как это было у поколения, которое начинало карьеру в конце ХХ века, но в то же время сегодняшним молодым работникам приходится считаться с тем, что именно многие подходящие для начала трудовой деятельности вспомогательные специальности заменяются технологиями. Эксперты по трудоустройству признают: есть работодатели, к которым желающие работать стоят в очереди, как есть и специалисты, которых работодатели пытаются нанять и удержать, но одновременно есть и такие работодатели, которые не могут заполнить вакансии, и такие люди, которые не могут найти работу даже в течение года. Разрыв между популярными и непопулярными работодателями, а также между востребованными специалистами и длительными безработными пока сохраняется.