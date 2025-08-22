Том Джонс защищает одну из своих самых известных песен, в которой поется об убийстве женщины
Сэр Том Джонс выступил в Кардиффе и прокомментировал запрет песни "Delilah".
Во время концерта в Кардиффском замке Том Джонс вызвал бурную реакцию публики, затронув тему запрета своей знаменитой песни "Delilah". Певец выступил против цензуры и раскритиковал политиков.

В среду вечером 85-летний Том Джонс открыл серию летних концертов под открытым небом в Кардиффском замке, исполнив свои хиты "What's New Pussycat?", "Sex Bomb" и "I'm Growing Old". Однако наибольший резонанс вызвало его упоминание песни "Delilah", запрещенной к исполнению на спортивных мероприятиях в Уэльсе с 2023 года.

Публика отреагировала на упоминание песни бурными аплодисментами и освистыванием, выражая поддержку артисту. Том Джонс, заметно недовольный решением властей, выступил с эмоциональной речью, заявив, что текст песни не следует воспринимать буквально: "Да, в ней говорится о мужчине, убившем женщину, но это художественный образ".

"Delilah", выпущенная в 1968 году, рассказывает о трагической истории ревности и убийства. Несмотря на ее популярность, особенно среди болельщиков, песня была исключена из репертуара из-за «неприемлемых» строк, описывающих насилие.

  • "Утром я ждал, когда этот мужчина уйдет,
  • Через дорогу я подошёл к ее дому, она открыла дверь,
  • Стояла и смеялась.
  • Я сжал нож в руке, и смех её умолк навек".

