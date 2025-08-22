Том Джонс защищает одну из своих самых известных песен, в которой поется об убийстве женщины

В среду вечером 85-летний Том Джонс открыл серию летних концертов под открытым небом в Кардиффском замке, исполнив свои хиты "What's New Pussycat?", "Sex Bomb" и "I'm Growing Old". Однако наибольший резонанс вызвало его упоминание песни "Delilah", запрещенной к исполнению на спортивных мероприятиях в Уэльсе с 2023 года.