В Ригу приедут представители крупных фестивалей и режиссеры со всей Европы

Специальные гости этого года — объединение A Wall is a Screen из Германии, которое вечером 9 апреля приглашает на уникальную кино-прогулку. Этот творческий коллектив проводит экскурсии с показом короткометражек и уже выступал более чем на 350 международных мероприятиях. При поддержке Института Гете в Риге они приедут и в Латвию. Объединение организует городскую экскурсию, программу короткометражек и перформанс, используя общественное пространство и превращая улицу в киноэкран.