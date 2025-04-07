В Ригу приедут представители крупных фестивалей и режиссеры со всей Европы
Чтобы обсудить актуальные вопросы киноиндустрии, в Ригу приезжают представители фестивалей, режиссеры и исследователи со всей Европы. В течение пяти дней будет проходить 2ANNAS FORUMS, в рамках которого организуются мероприятия с целью обмена опытом как с местными представителями кинопромышленности, так и с широкой публикой.
Среди гостей — представители кинофестивалей Великобритании, Италии, Германии, Румынии и Финляндии, а также международные режиссеры, готовые делиться знаниями и опытом с латвийскими профессионалами. Представители отрасли встретятся на различных дискуссиях, лекциях и мастер-классах, которые ежегодно проходят в рамках Рижского международного фестиваля короткометражных фильмов 2ANNAS. Эта программа уже стала неотъемлемой частью фестиваля, поскольку способствует диалогу между профессионалами и приближает зрителя к закулисью киноиндустрии.
Во вторник, 8 апреля, в 17:00 состоится дискуссия «Как ориентироваться в мире кинофестивалей?», где участники смогут узнать больше о вызовах в фестивальной среде.
В среду, 9 апреля, в 17:00 пройдет обсуждение «Жанровые гибриды — их творческий потенциал и проблемы определения», в рамках которого будет рассмотрено, зачем и как смешиваются жанры ради создания многослойного художественного высказывания.
Специальные гости этого года — объединение A Wall is a Screen из Германии, которое вечером 9 апреля приглашает на уникальную кино-прогулку. Этот творческий коллектив проводит экскурсии с показом короткометражек и уже выступал более чем на 350 международных мероприятиях. При поддержке Института Гете в Риге они приедут и в Латвию. Объединение организует городскую экскурсию, программу короткометражек и перформанс, используя общественное пространство и превращая улицу в киноэкран.
Кураторы выбрали семь различных локаций в Риге, где будут показаны семь короткометражных фильмов международных авторов. Через юмор и отсылки к окружающей среде они создадут уникальный художественный контекст. Заранее известна лишь отправная точка — все остальное станет сюрпризом.
Место встречи: Латвийский Национальный художественный музей, пл. Яниса Розенталя, 1, 9 апреля в 21:00. Фильмы будут демонстрироваться на оригинальном языке с субтитрами на английском. Участие бесплатное для всех желающих.
А в четверг, 10 апреля в 17:30, пройдет лекция «Методы коллективной и партисипативной съемки», которая бросает вызов традиционным иерархиям кино и предлагает альтернативные подходы к организации съемочного процесса.
Параллельно проходит Мастерская молодых критиков, направленная на формирование нового поколения кинокритиков в странах Балтии, а также творческая мастерская по постобработке звука, где участники осваивают основы искусства фоли. Также предусмотрено нетворкинг-мероприятие, которое создает платформу для новых форм сотрудничества между профессионалами, стимулируя идеи и проекты в киноиндустрии.
Кино-прогулку организует Рижский международный фестиваль короткометражных фильмов 2ANNAS при поддержке Института Гете в Риге, в сотрудничестве с объединением A Wall is a Screen и Латвийским национальным художественным музеем.
Международный фестиваль короткометражных фильмов 2ANNAS пройдет в Риге с 4 по 10 апреля. Подробнее о событиях индустриальной программы можно узнать на сайте фестиваля и в социальных сетях Facebook и Instagram.