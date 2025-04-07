Спектакль Виестурса Кайришса "Вишневый сад" по пьесе Антона Чехова
26 апреля в Рижском русском театре Михаила Чехова состоится премьера нового спектакля Виестурса Кайришса по пьесе Антона Чехова «Вишневый сад», ...
ФОТО: премьера в Театре Михаила Чехова: спектакль Виестурса Кайришса "Вишневый сад" по пьесе Антона Чехова
26 апреля в Рижском русском театре Михаила Чехова состоится премьера нового спектакля Виестурса Кайришса по пьесе Антона Чехова «Вишневый сад», которая получит современную интерпретацию, предлагающую новый взгляд на перемены в обществе, власть и отношения.
«Вишневый сад» – последняя пьеса Антона Чехова; впервые она была поставлена в 1904 году. Это история русской дворянской семьи, которая вынуждена продать свое имущество, в том числе вишневый сад, чтобы расплатиться с долгами. В трагикомедии А. Чехова исследуются темы социальных изменений и конфликта поколений, к тому же пьесу часто интерпретируют как комментарий на тему упадка русского дворянства и подъема среднего класса. «Вишневый сад» – один из краеугольных камней современной драмы. Пьеса неоднократно получала воплощение как на сцене, так и на кино- и телеэкране.
Пьесу ставили и в разных театрах Латвии. Театр Чехова впервые создал спектакль «Вишневый сад» в том же 1904 году и с тех пор выпустил еще девять версий, предлагая разные интерпретации и подходы. Постановка Кайришса предлагает новую перспективу – современный взгляд на историю, изложенную в классическом произведении А. Чехова.
Спектакль Виестурса Кайришса посвящен стагнации части русской интеллигенции, символически «застрявшей» в созданном А. Чеховым «вишневом саду», и последствиям этого явления. Однако спектакль не ограничивается только политическим или социальным аспектом – сохранены и блестящая драматургия, и яркие персонажи, и вечно актуальная проблематика пьесы. Постановка предлагает глубоко эмоциональный художественный взгляд на утраты, иллюзии и новые начинания, раскрывая внутреннюю борьбу человека против перемен и нежелательной реальности.
В трактовке режиссера «Вишневый сад» становится аллегорией общественных и культурных трансформаций, актуальных как во времена создания пьесы, так и сегодня. Классические герои Чехова в этой постановке раскроются и предстанут в новом свете, побуждая к размышлениям не только о прошлом, но и о проблемах современного общества. «Спектакль о русской интеллигенции, «засидевшейся» в чеховском «вишневом саду», и о том, к чему это привело. O роли русской культуры (в том числе поп-культуры) в катастрофе современной России и об ответственности ее представителей в контексте всего происходящего. Еще о том, что искусство не существует вне политики. И одновременно о том, что Чехов – это достояние мировой культуры и можно заметить, что его пьеса визионерски отражает трагедию современной России и Европы. В нашей постановке «Вишневого сада» ни одно слово пьесы Чехова не будет изменено», – говорит режиссер Виестурс Кайришс.
В творческую команду под руководством Виестурса Кайришса входят: сценограф и художник по костюмам Кристине Юрьяне, композитор Тимофей Пастухов, хореограф Анна Абалихина, художник по свету Рейнис Залте, ассистент сценографа и художника по костюмам Екабс Юрьянс; помощник режиссера – Светлана Воронецкая.
В спектакле примут участие актеры Театра Чехова: Вероника Плотникова, Шамиль Хаматов, Евгений Пронин, Екатерина Фролова, Наталия Живец, Иван Стрельцов, Элина Барткевича (студентка Латвийской академии культуры), Евгений Черкес, Татьяна Лукашенкова, Константин Никулин, Володимир Гориславец, Александр Маликов.
Театр Чехова рекомендует покупать билеты на спектакли заблаговременно и использовать возможность выбрать лучшие места в зале. Билеты можно приобрести в кассах и на сайте Biļešu Serviss, а также в кассе театра по адресу: ул. Калькю, 16.
Ближайшие показы: 26.04., 27.04., 29.04., 30.04., 08.05., 09.05., 10.05.
Спектакль «Вишневый сад» будет идти на русском языке, с титрами на латышском и английском языках.
Возрастное ограничение: 18+