ФОТО: премьера в Театре Михаила Чехова: спектакль Виестурса Кайришса "Вишневый сад" по пьесе Антона Чехова

В трактовке режиссера «Вишневый сад» становится аллегорией общественных и культурных трансформаций, актуальных как во времена создания пьесы, так и сегодня. Классические герои Чехова в этой постановке раскроются и предстанут в новом свете, побуждая к размышлениям не только о прошлом, но и о проблемах современного общества. «Спектакль о русской интеллигенции, «засидевшейся» в чеховском «вишневом саду», и о том, к чему это привело. O роли русской культуры (в том числе поп-культуры) в катастрофе современной России и об ответственности ее представителей в контексте всего происходящего. Еще о том, что искусство не существует вне политики. И одновременно о том, что Чехов – это достояние мировой культуры и можно заметить, что его пьеса визионерски отражает трагедию современной России и Европы. В нашей постановке «Вишневого сада» ни одно слово пьесы Чехова не будет изменено», – говорит режиссер Виестурс Кайришс.