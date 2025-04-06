7 млн евро на поощрения: премии в министерствах вызывают вопросы
В прошлом году министерства выплатили своим сотрудникам 7 миллионов евро в виде премий и денежных вознаграждений, сообщает передача "de facto".
Премии были выплачены большинству сотрудников министерств, проработавших более года. Однако, как отмечает передача, во многих случаях эти выплаты фактически используются для повышения общего уровня зарплаты, что противоречит целям реформы системы оплаты труда.
С начала этого года государственные и муниципальные учреждения обязаны публиковать информацию о зарплатах своих сотрудников, если те принимают решения в сфере государственного управления. Однако министерства трактуют это требование в свою пользу. Например, Министерство иностранных дел раскрыло зарплаты 171 сотрудника, тогда как Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) опубликовало лишь зарплату государственного секретаря — 7632 евро.
Информацию о денежных премиях указали лишь немногие учреждения. Например, из данных Министерства сообщения видно, что государственный секретарь Андулис Жидков в феврале получил зарплату в размере 6346 евро и такую же сумму в виде премии. Хотя он начал работать в министерстве только в октябре прошлого года, а должность госсекретаря занял в декабре, уже в феврале он и его команда получили премию за привлечение стратегического инвестора для airBaltic. Восемь человек за это получили в общей сложности 32 тысячи евро.
Анализ передачи показывает, что премии выплачиваются большей части сотрудников министерств, если только они не новички. В лидерах — Министерства земледелия и внутренних дел, где количество получивших премию отличается от общего числа сотрудников всего на два человека. В VARAM премии получили 90% работников.
Систему вознаграждения в госуправлении сейчас изучает Государственный контроль, который представит свои выводы осенью. Однако уже сейчас член совета Госконтроля Гатис Литвинс заявил, что данные расследования вызывают вопросы — не стали ли премии по сути гарантированной частью зарплаты, своеобразной «тринадцатой зарплатой».
Размер премии зависит от оценки работы, но сами принципы оценки сильно разнятся. При этом министерства, как правило, не выплачивают меньше максимальных допустимых сумм. Так, в Министерстве обороны в категорию «лучше всего оцененных» сотрудников попали 3%, а в Министерстве юстиции — сразу 78%.
Больше всего на премии и денежные вознаграждения в прошлом году потратило Министерство иностранных дел — 1,37 миллиона евро. Там это объясняют повышенной нагрузкой из-за геополитической ситуации, а также относительно низкими зарплатами по сравнению с другими министерствами. По данным Государственной канцелярии, средняя зарплата в министерстве составляет 2117 евро. Средняя премия — самая низкая: 1452 евро. Самые высокие средние премии были в Министерстве финансов (1745 евро), а также в Министерствах обороны и климата и энергетики (по 1751 евро).
Как отмечает передача, спустя два с половиной года после начала реформы оплаты труда сохраняется значительное неравенство в оплате труда сотрудников разных министерств. Реформа предусматривала повышение зарплат с одновременным отказом от множества доплат, однако практика премирования остается на прежнем уровне.
Консультант департамента кадровой политики Госканцелярии Лайла Рушкуле считает, что для реализации реформы не хватает финансирования. Два года назад Госканцелярия просила у правительства 50 миллионов евро, но получила только 6 миллионов — хватило лишь на повышение самых низких зарплат.
Кроме премий и денежных наград, в министерствах выплачиваются и доплаты. Если бы они были включены в месячную зарплату, то в ряде министерств цели реформы по уровню оплаты труда были бы достигнуты — и даже перевыполнены. Так, в Министерстве экономики средняя зарплата с учетом доплат составляет 3209 евро. Например, в феврале государственному секретарю министерства Эдмунду Валантису к зарплате в 6608 евро доплатили еще 1982 евро за руководство рабочей группой по будущему компаний Tet и LMT.