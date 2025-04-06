7 млн евро на поощрения: премии в министерствах вызывают вопросы

Информацию о денежных премиях указали лишь немногие учреждения. Например, из данных Министерства сообщения видно, что государственный секретарь Андулис Жидков в феврале получил зарплату в размере 6346 евро и такую же сумму в виде премии. Хотя он начал работать в министерстве только в октябре прошлого года, а должность госсекретаря занял в декабре, уже в феврале он и его команда получили премию за привлечение стратегического инвестора для airBaltic. Восемь человек за это получили в общей сложности 32 тысячи евро.