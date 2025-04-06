Права в телефоне, вместо медосмотра - самооценка: какие еще изменения ждут водителей

Водительские удостоверения на мотоцикл и легковой автомобиль будут действовать 15 лет. Однако страны ЕС могут сократить этот срок до 10 лет, если удостоверение используется в качестве документа, удостоверяющего личность. Водительские удостоверения для управления грузовиками и автобусами нужно будет обновлять каждые пять лет. Для пожилых водителей, начиная с 65 лет, срок действия удостоверения может быть сокращен.