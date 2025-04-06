Права в телефоне, вместо медосмотра - самооценка: какие еще изменения ждут водителей
В переговорах представителей Европейского парламента и Совета Европейского союза достигнута договоренность о новых правилах, касающихся водительских удостоверений. Одним из главных нововведений станет цифровой формат прав.
Права в телефоне
Основным форматом удостоверения станет цифровое водительское удостоверение, доступное на смартфоне через общеевропейскую технологию цифрового кошелька. После вступления новых правил в силу, страны ЕС должны будут внедрить цифровые удостоверения в течение пяти с половиной лет, однако сохраняется право на получение физических прав. В Эстонии цифровые удостоверения могут ввести уже сейчас.
Придется уметь ездить по скользкой дороге
Для получения водительского удостоверения потребуется знание таких тем, как безопасное использование телефона за рулем, риски мертвых зон, системы помощи водителю, безопасное открывание дверей, а также вождение в снег и на скользкой дороге.
Более строгие правила для новичков
Для новых водителей вводится как минимум двухлетний испытательный срок. К ним будут применяться более строгие правила и наказания за вождение в нетрезвом виде, а также за отказ использовать ремень безопасности или детские кресла.
Нулевая толерантность к алкоголю и наркотикам
В тексте соглашения содержится призыв к политике нулевой терпимости к алкоголю и наркотикам — их употребление должно быть полностью запрещено перед тем, как сесть за руль. Подобный порядок уже действует в Германии, в то время как в Латвии допустимая норма составляет 0,2 промилле.
За руль грузовика — с 18 лет
Для решения проблемы нехватки профессиональных водителей минимальный возраст получения водительских прав на грузовик снижается с 21 года до 18 лет, на автобус — с 24 до 21 года. Кроме того, страны ЕС смогут разрешать 17-летним управлять грузовиком или микроавтобусом на своей территории при сопровождении опытного водителя.
Срок действия прав: 15 лет
Водительские удостоверения на мотоцикл и легковой автомобиль будут действовать 15 лет. Однако страны ЕС могут сократить этот срок до 10 лет, если удостоверение используется в качестве документа, удостоверяющего личность. Водительские удостоверения для управления грузовиками и автобусами нужно будет обновлять каждые пять лет. Для пожилых водителей, начиная с 65 лет, срок действия удостоверения может быть сокращен.
Вместо медосмотра — самооценка?
Перед получением первого удостоверения потребуется пройти медицинское обследование, включая проверку зрения, сердечно-сосудистой системы и т. д. Однако для водителей автомобилей и мотоциклов страны смогут заменить медосмотр анкетой для самооценки или другими альтернативными мерами при продлении прав.
Повышение осведомленности населения
По инициативе депутатов Европарламента государственные учреждения будут призваны повысить информированность населения об обязательных стандартах физической и психической пригодности к управлению транспортными средствами.
Эти правила еще должны быть утверждены Советом ЕС и Европарламентом. У государств-членов будет четыре года на внедрение новых правил в свое национальное законодательство.