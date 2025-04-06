В Латвии материнская смертность выше среднего по Европе: у Минздрава есть план
Cмертность матерей при родах в Латвии выше, чем в среднем по Европе, свидетельствует информация Министерства здравоохранения, обобщенная в плане по улучшению здравоохранения матери и ребенка на 2025-2027 годы.
Данные Минздрава показывают, что в 2023 году при родах умерли четыре матери, тогда как в 2022 году - пять. Шесть матерей умерли в 2021 году, в 2020-м - четыре, а в 2019-м - семь. Между тем, за последние десять лет смертность детей до пяти лет снизилась. Также уменьшилось число абортов и искусственных абортов, а также число родов у подростков.
Показатели перинатальной смертности в 2022 году достигли самого низкого уровня с 2015 года: число умерших в перинатальный период составило 90 человек. Между тем, в 2023 году в перинатальный период умерли 87 новорожденных. Для сравнения: в 2021 году число умерших достигло 112, а в 2020 году - 128.
Основные причины перинатальной смертности - внутриутробная гипоксия и асфиксия при родах, а также различные врожденные аномалии. Для полноценного анализа факторов, влияющих на перинатальную смертность, необходимо было бы реализовать национальный перинатальный аудит, отмечает Минздрав.
План Минздрава по улучшению здравоохранения матери и ребенка включает в себя улучшения в сфере здравоохранения матерей и детей, мероприятия по укреплению здоровья и профилактике заболеваний, а также своевременное оказание ориентированного на пациента медицинского обслуживания.
В плане определены несколько направлений деятельности: первичная и вторичная профилактика заболеваний, диагностика и лечение заболеваний, совершенствование детского здравоохранения, а также медицинское обслуживание беременных женщин и рожениц и уход за новорожденными.
Следуя этому плану, Минздрав рассчитывает к 2027 году снизить показатели материнской смертности до средних показателей по Европе, а показатели перинатальной смертности сократить до порога ниже 5 на 1000 родившихся живыми и мертвыми. Кроме того, планируется снизить младенческую смертность до двух из 1000 родившихся живыми, в том числе сократить показатель смертности детей до пяти лет с тем, чтобы он не достигал 50 на 100 000 жителей.
В 2027 году предполагается сократить число несовершеннолетних беременных до 0,5% от всех состоящих на учете беременных женщин и сократить количество искусственно абортов, проведенных несовершеннолетним, до 300 на 1000 родившихся живыми.
По данным Минздрава, в 2023 году зарегистрировано 14 270 родов. В распределении по возрастным группам больше всего рожениц - 34% - было в возрастной группе от 30 до 34 лет. В динамике наблюдается снижение доли более молодых рожениц, соответственно, растет доля более зрелых рожениц.
Так, в 2023 году 0,7% составили несовершеннолетние роженицы - за последние десять лет этот показатель снизился более чем в два раза. Кроме того, 0,4% рожениц были в возрасте старше 45 лет, и этот показатель за последние десять лет вырос в несколько раз.
Из всех родов в 2023 году 23,8% проходили путем кесарева сечение. В динамике показатель колеблется и в десятилетний период какой-то стабильной тенденции не наблюдается, хотя в последние пять лет наметился небольшой рост.
План Минздрава предусматривает увеличение регистраций беременностей до 12-ой недели беременности, чтобы этот показатель достиг 96% от общего числа беременностей, а также увеличение до 59% доли младенцев на исключительно грудном вскармливании до шести месяцев.
Кроме того, для улучшения здоровья матери и ребенка в Детской клинической университетской больнице с этого года создан центр методического управления в области детской психиатрии и педиатрии с целью обеспечения лечения и ухода единого качества в области психического здоровья и педиатрии детей.
По результатам опроса, проведенного среди 3% рожениц Центром профилактики и контроля заболеваний в 2023 году, были выявлены несколько направлений, которым следует уделять повышенное внимание для повышения качества родовспоможения. Опрошенные указывают на необходимость улучшения коммуникации медперсонала с пациентом, то есть подачу информации понятным способом. Кроме того, респонденты подчеркивают, что планируемые действия нужно разъяснять, предоставлять информацию о грудном вскармливании и уходе за ребенком. При этом необходимо снижать риски эмоционального и физического насилия.