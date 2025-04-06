В Латвии материнская смертность выше среднего по Европе: у Минздрава есть план

Данные Минздрава показывают, что в 2023 году при родах умерли четыре матери, тогда как в 2022 году - пять. Шесть матерей умерли в 2021 году, в 2020-м - четыре, а в 2019-м - семь. Между тем, за последние десять лет смертность детей до пяти лет снизилась. Также уменьшилось число абортов и искусственных абортов, а также число родов у подростков.