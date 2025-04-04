Какие зарплаты получили депутаты Сейма? Смотрим, пока можно - новое регулирование уже просят отменить

Во-первых, уже существуют другие способы достижения заявленной цели. В Законе о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений уже предусмотрена публикация информации о зарплатах. Любой человек может получить данные о начислениях конкретного чиновника за месяц, подав официальный запрос. Кроме того, в декларациях должностных лиц указывается их годовой доход. Таким образом, еще до вступления в силу нового регулирования общественности была доступна информация о размере выплат госслужащим. Более того, сейчас действуют два разных нормативных акта, регулирующих публикацию сведений о зарплатах, что создает правовую неопределенность.