Какие зарплаты получили депутаты Сейма? Смотрим, пока можно - новое регулирование уже просят отменить
1 февраля 2025 года вступило в силу требование Закона о структуре государственного управления ежемесячно публиковать на сайте учреждения имя, фамилию, должность и начисленную зарплату должностного лица.
Так, на сайте Сейма любой желающий может ознакомиться с зарплатами депутатов за февраль (данные за март пока не опубликованы). Кроме оклада, также отображается информация о премиях и других финансовых выплатах, назначенных должностным лицам. Это могут быть как разовые премии, так и регулярные компенсации за аренду жилья и транспортные расходы или дополнительные выплаты (например, за замещение), связанные с выполнением обязанностей.
Аналогичная информация сейчас доступна и по другим должностным лицам, например, на сайтах Кабинета министров, министерств и других государственных учреждений.
Ранее указывалось, что публикация такой информации способствует прозрачности в оплате труда госслужащих и обеспечивает право общества на доступ к данным, что особенно важно для предотвращения возможного нецелевого расходования средств и укрепления доверия к госуправлению. Однако омбудсмен придерживается иного мнения. Он указал, что требование ежемесячно публиковать начисленную зарплату должностных лиц на сайте учреждения является несоразмерным вмешательством в их частную жизнь и противоречит Конституции.
С одной стороны, у общества есть право получать информацию о расходах бюджета, но новое регулирование нарушает конституционные гарантии неприкосновенности частной жизни. Тот факт, что чиновники получают зарплату из бюджета, не делает сведения о конкретных начислениях менее значимыми с точки зрения защиты персональных данных.
Какие недостатки выявлены в регулировании?
Омбудсмен отметил несколько серьезных проблем нового регулирования.
Во-первых, уже существуют другие способы достижения заявленной цели. В Законе о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений уже предусмотрена публикация информации о зарплатах. Любой человек может получить данные о начислениях конкретного чиновника за месяц, подав официальный запрос. Кроме того, в декларациях должностных лиц указывается их годовой доход. Таким образом, еще до вступления в силу нового регулирования общественности была доступна информация о размере выплат госслужащим. Более того, сейчас действуют два разных нормативных акта, регулирующих публикацию сведений о зарплатах, что создает правовую неопределенность.
Во-вторых, новое регулирование представляет значительные риски для конфиденциальности персональных данных. Оно предполагает массовую обработку информации о физических лицах, контроль за которой после публикации становится невозможным. Это создает риск использования этих данных в целях, не соответствующих заявленным – информированию общества о бюджетных расходах.
В-третьих, регулирование имеет содержательную неопределенность: неясно, в отношении каких должностных лиц оно применяется и в каком объеме следует публиковать данные о зарплатах. Такая нечеткость может привести к разной интерпретации норм разными учреждениями и, как следствие, к неравному обращению с чиновниками.
Омбудсмен обратился к законодателю с просьбой до 25 августа 2025 года исключить этот механизм из Закона о структуре государственного управления, чтобы устранить его несоответствие Конституции.
Что считается персональными данными?
Общий регламент ЕС по защите данных определяет персональные данные как любую информацию, позволяющую идентифицировать физическое лицо, включая имя, фамилию, идентификационный номер, данные о местоположении, онлайн-идентификатор, а также сведения о физиологических, генетических, психологических, экономических, культурных или социальных характеристиках человека. Конституционный суд Латвии и Европейский суд по правам человека признают, что начисленная зарплата входит в сферу права на частную жизнь.