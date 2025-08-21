Звезда соцсетей и "самый добрый судья в мире" скончался в возрасте 88 лет
Американский судья и звезда социальных сетей Фрэнк Каприо скончался в 88 лет после борьбы с раком поджелудочной железы, оставив наследие доброты и сострадания, которое вдохновило миллионы людей по всему миру.
Американский судья и звезда соцсетей Фрэнк Каприо скончался в 88 лет после долгой борьбы с раком поджелудочной железы. Прозванный «самым добрым судьей в мире», Каприо стал известен благодаря вирусным видео, показывающим его теплоту и эмпатию в суде. Почти 40 лет он рассматривал дела в Провиденсе, Род-Айленд, где его человечный и юмористический подход завоевал миллионы сердец. Он приглашал детей сесть рядом с ним, отменял штрафы для нуждающихся — эти моменты собрали миллиарды просмотров.
Его популярность привела к созданию шоу «Caught in Providence» (2018–2020), позже приобретенного Lionsgate. Шоу было номинировано на три премии «Эмми», а сам судья Каприо получил две номинации в прошлом году. Он поднимал социальные проблемы, помогая малообеспеченным, сталкивающимся с трудностями в здравоохранении, выселении и штрафах.
В декабре 2023 года он объявил о диагнозе, назвав рак «коварным», и просил молиться за него. Несмотря на лечение, судья оставался стойким и благодарным за поддержку. Одно из его последних сообщений было из больницы с просьбой продолжать молиться. Губернатор Род-Айленда Дэн Макки назвал Каприо «сокровищем штата» и символом эмпатии в правосудии, выразив соболезнования семье и поклонникам. Семья в Instagram подчеркнула его влияние: «Его будут помнить как уважаемого судью, преданного мужа, отца, деда и друга. Его наследие живет в бесчисленных актах доброты».