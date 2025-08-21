Звезда соцсетей и "самый добрый судья в мире" скончался в возрасте 88 лет

В декабре 2023 года он объявил о диагнозе, назвав рак «коварным», и просил молиться за него. Несмотря на лечение, судья оставался стойким и благодарным за поддержку. Одно из его последних сообщений было из больницы с просьбой продолжать молиться. Губернатор Род-Айленда Дэн Макки назвал Каприо «сокровищем штата» и символом эмпатии в правосудии, выразив соболезнования семье и поклонникам. Семья в Instagram подчеркнула его влияние: «Его будут помнить как уважаемого судью, преданного мужа, отца, деда и друга. Его наследие живет в бесчисленных актах доброты».