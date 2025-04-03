В Кишиневе состоялся латвийско-молдавский бизнес-форум

Во время бизнес-форума латвийская сторона поделилась успешными примерами цифровизации, в том числе внедрением искусственного интеллекта в государственное управление и его преимуществами. Рабочий визит Валантса в Молдову продлится с 2 по 5 апреля. В рамках поездки запланированы встречи латвийской делегации с представителями Министерства внутренних дел, Министерства энергетики, а также Министерства экономического развития и цифровизации Молдовы.