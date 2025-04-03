В Кишиневе состоялся латвийско-молдавский бизнес-форум
Сегодня, 3 апреля, в Кишиневе, Молдова, прошел латвийско-молдавский бизнес-форум, организованный Латвийским агентством инвестиций и развития (LIAA) и Агентством инвестиций Молдовы.
Форум состоялся в рамках рабочей поездки государственного секретаря Министерства экономики Латвии Эдмунда Валантса. В нем приняла участие латвийская бизнес-делегация, в состав которой вошли представители Латвийской торгово-промышленной палаты, AS Latvenergo, SIA Vincents, SIA Eunomia Traffic, SIA Sulapro и SIA Tet. Среди менее известных участников – компания Eunomia Traffic, предоставляющая IT-решения для повышения безопасности дорожного движения, а также Vincents, которую на форуме представлял Эмилс Якринс. Компания занимается проектами автономных телекоммуникационных вышек.
Выступая на форуме, Валантс подчеркнул, что Латвия значительно инвестировала в развитие цифровых услуг, благодаря чему более 91% государственных сервисов доступны онлайн. В свою очередь, достижения Молдовы в области цифровизации и развития информационно-коммуникационных технологий открывают возможности для совместных инициатив и инновационных проектов между предпринимателями обеих стран.
Во время бизнес-форума латвийская сторона поделилась успешными примерами цифровизации, в том числе внедрением искусственного интеллекта в государственное управление и его преимуществами. Рабочий визит Валантса в Молдову продлится с 2 по 5 апреля. В рамках поездки запланированы встречи латвийской делегации с представителями Министерства внутренних дел, Министерства энергетики, а также Министерства экономического развития и цифровизации Молдовы.
Кроме того, делегация примет участие в конференции AI & Big Data Conference, посвященной применению искусственного интеллекта для решения сложных задач в государственном секторе. Среди ключевых тем – климатические изменения, кибербезопасность и социальная инклюзия, а также использование анализа данных для выработки стратегических решений.
5 апреля рабочий визит Валантса продолжится в Одессе, Украина. Основное внимание будет уделено увеличению экспорта латвийских товаров в Украину и обсуждению возможных инвестиционных проектов.
По данным LIAA, в 2024 году экспорт латвийских товаров в Молдову составил 33 миллиона евро, а внешнеторговый баланс Латвии с Молдовой был положительным – 24,3 миллиона евро. Организацию визита финансируют Европейский фонд регионального развития и госбюджет Латвии в рамках программы поддержки инновационного предпринимательства малого и среднего бизнеса.