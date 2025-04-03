ФОТО: "Потеря их солдат - это наша потеря": в Вильнюсе попрощались с погибшими военными США
фото: AP/Scanpix
От Кафедральной площади кортеж проследовал в Вильнюсский аэропорт, откуда прах американских военных будет доставлен обратно на родину.
В мире

ФОТО: "Потеря их солдат - это наша потеря": в Вильнюсе попрощались с погибшими военными США

Отдел новостей

LETA / BNS

В четверг в Вильнюсе прошла церемония прощания с американскими военнослужащими, погибшими на болоте у полигона в Пабраде.

Кортеж с останками американских военных сначала остановился на Кафедральной площади, где его встретили Вильнюсский архиепископ Гинтарас Грушас, президент Литвы Гитанас Науседа, главнокомандующий армией Раймундас Вайкшнорас, министр обороны Довиле Шакалене, другие официальные лица и послы.

фото: AFP/Scanpix
Выстроившиеся военные отдавали дань уважения погибшим.
Выстроившиеся военные отдавали дань уважения погибшим.

Колокола Кафедрального собора звонили, когда кортеж следовал по проспекту Гедиминаса, выстроившиеся здесь солдаты отдавали дань уважения погибшим, некоторые люди плакали.

«Каждый солдат наших союзников — наш»

«Я думаю, что за последние дни мы убедились, насколько важно иметь сильных и надежных союзников, и, что еще важнее, чем я особенно горжусь, так это тем, что наш народ, наши люди были и готовы помочь всем, чем могут», - сказал Гитанас Науседа журналистам. «Мы сами пережили много разных испытаний в своей истории, поэтому хорошо понимаем, что такое утрата, что такое смерть, что такое честное выполнение долга, чтобы в Литве царили мир и согласие и чтобы никакой внешний враг не мог попытаться покуситься на нашу независимость», — сказал он.

Глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих, их семьям и всем Соединенным Штатам. «Готовность быть с нами, как они сами говорят, в тяжелом соседстве — лучшее доказательство того, кто сегодня наши друзья», — сказал Науседа.

фото: AP/Scanpix
Президент Литвы Гитанас Науседа (в центре) выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих, их семьям и всем Соединенным Штатам.
Президент Литвы Гитанас Науседа (в центре) выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих, их семьям и всем Соединенным Штатам.

Президент поблагодарил всех, кто участвовал в поисково-спасательной операции, включая партнеров из Польши и Эстонии. Эти люди, по словам Науседы, «не считали часы, работали день и ночь». «Это лучшее доказательство, что такое НАТО, и что это НАТО непобедимо и будет непобедимо», — заявил глава государства.

Министр обороны Довиле Шакалене заявила, что «каждый солдат наших союзников — наш». «Они приехали в Литву, на нашу землю защищать наших граждан, это смерть во время учений — очень тяжелая утрата. У меня сын примерно такого же возраста, я могу только представить, как тяжело приходится их семьям», — сказала министр. А командующий Вооруженными силами Литвы генерал Вайкшнорас от имени всех военнослужащих страны выразил соболезнования семьям погибших, их товарищам и обществу США. «Потеря их солдат — это наша потеря, их боль — наша боль», — добавил он. 

В свою очередь командир 1-й бронетанковой дивизии генерал-майор Кертис Тейлор сказал, что он впечатлен поддержкой, оказанной американцам литовскими военными и правительственными учреждениями с самого начала трагедии.

Собралось более тысячи человек

На Кафедральной площади и проспекте Гедиминаса собралось более тысячи человек, у них в руках были флажки США и Литвы. «Я пришла из гражданского долга, солидарности, это важно для нашей страны, наших граждан», — сказала BNS 39-летняя юрист Инга, которая пришла на прощание. Между тем 77-летний Антанас, бывший военный доброволец, ныне занимающийся общественной деятельностью, сказал BNS, что он пришел, потому что знает, что значит быть солдатом. «Эмоции такие, что мы защищаем свою родину, а они пришли нам на помощь, (...) приехали из другой страны, чтобы защитить нас, было бы нелогично не проявить уважение», - сказал мужчина.

фото: AP/Scanpix
На Кафедральной площади и проспекте Гедиминаса собралось более тысячи человек, у них в руках были флажки США и Литвы.
На Кафедральной площади и проспекте Гедиминаса собралось более тысячи человек, у них в руках были флажки США и Литвы.

25-летняя студентка Каролина Йочите рассказала BNS, что пришла на прощание, потому что чувствовала долг проявить солидарность с погибшими солдатами. «Я думаю, что мысль о том, что в нашей стране погибли зарубежные военные из состава сил НАТО, эмотивная, поскольку, как пишут всюду в СМИ, это показывает нашу силу как НАТО», — сказала девушка. «Хотя это и горькое событие, вся спасательная операция показала, что наши военные достаточно сильны и могут проводить сложные операции», — сказала она.

От Кафедральной площади кортеж проследовал по проспекту Гедиминаса до пересечения с улицей Ю. Тумо-Вайжганто, а оттуда — в Вильнюсский аэропорт, откуда прах американских военных будет доставлен обратно на родину.

Организаторами церемонии прощания выступили Министерство обороны, посольство США в Литве и организация «Сильны вместе». Телеканал Laisves TV, инициировавший кампанию по сбору средств для семей погибших, сообщает, что было собрано более 200 тыс. евро.

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НАТОЛитваСШАМинистерство обороныВильнюсГитанас Науседа

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