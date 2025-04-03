ФОТО: "Потеря их солдат - это наша потеря": в Вильнюсе попрощались с погибшими военными США

«Я думаю, что за последние дни мы убедились, насколько важно иметь сильных и надежных союзников, и, что еще важнее, чем я особенно горжусь, так это тем, что наш народ, наши люди были и готовы помочь всем, чем могут», - сказал Гитанас Науседа журналистам. «Мы сами пережили много разных испытаний в своей истории, поэтому хорошо понимаем, что такое утрата, что такое смерть, что такое честное выполнение долга, чтобы в Литве царили мир и согласие и чтобы никакой внешний враг не мог попытаться покуситься на нашу независимость», — сказал он.