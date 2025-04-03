ФОТО: "Потеря их солдат - это наша потеря": в Вильнюсе попрощались с погибшими военными США
В четверг в Вильнюсе прошла церемония прощания с американскими военнослужащими, погибшими на болоте у полигона в Пабраде.
Кортеж с останками американских военных сначала остановился на Кафедральной площади, где его встретили Вильнюсский архиепископ Гинтарас Грушас, президент Литвы Гитанас Науседа, главнокомандующий армией Раймундас Вайкшнорас, министр обороны Довиле Шакалене, другие официальные лица и послы.
Колокола Кафедрального собора звонили, когда кортеж следовал по проспекту Гедиминаса, выстроившиеся здесь солдаты отдавали дань уважения погибшим, некоторые люди плакали.
«Каждый солдат наших союзников — наш»
«Я думаю, что за последние дни мы убедились, насколько важно иметь сильных и надежных союзников, и, что еще важнее, чем я особенно горжусь, так это тем, что наш народ, наши люди были и готовы помочь всем, чем могут», - сказал Гитанас Науседа журналистам. «Мы сами пережили много разных испытаний в своей истории, поэтому хорошо понимаем, что такое утрата, что такое смерть, что такое честное выполнение долга, чтобы в Литве царили мир и согласие и чтобы никакой внешний враг не мог попытаться покуситься на нашу независимость», — сказал он.
Глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих, их семьям и всем Соединенным Штатам. «Готовность быть с нами, как они сами говорят, в тяжелом соседстве — лучшее доказательство того, кто сегодня наши друзья», — сказал Науседа.
Президент поблагодарил всех, кто участвовал в поисково-спасательной операции, включая партнеров из Польши и Эстонии. Эти люди, по словам Науседы, «не считали часы, работали день и ночь». «Это лучшее доказательство, что такое НАТО, и что это НАТО непобедимо и будет непобедимо», — заявил глава государства.
Министр обороны Довиле Шакалене заявила, что «каждый солдат наших союзников — наш». «Они приехали в Литву, на нашу землю защищать наших граждан, это смерть во время учений — очень тяжелая утрата. У меня сын примерно такого же возраста, я могу только представить, как тяжело приходится их семьям», — сказала министр. А командующий Вооруженными силами Литвы генерал Вайкшнорас от имени всех военнослужащих страны выразил соболезнования семьям погибших, их товарищам и обществу США. «Потеря их солдат — это наша потеря, их боль — наша боль», — добавил он.
В свою очередь командир 1-й бронетанковой дивизии генерал-майор Кертис Тейлор сказал, что он впечатлен поддержкой, оказанной американцам литовскими военными и правительственными учреждениями с самого начала трагедии.
Собралось более тысячи человек
На Кафедральной площади и проспекте Гедиминаса собралось более тысячи человек, у них в руках были флажки США и Литвы. «Я пришла из гражданского долга, солидарности, это важно для нашей страны, наших граждан», — сказала BNS 39-летняя юрист Инга, которая пришла на прощание. Между тем 77-летний Антанас, бывший военный доброволец, ныне занимающийся общественной деятельностью, сказал BNS, что он пришел, потому что знает, что значит быть солдатом. «Эмоции такие, что мы защищаем свою родину, а они пришли нам на помощь, (...) приехали из другой страны, чтобы защитить нас, было бы нелогично не проявить уважение», - сказал мужчина.
25-летняя студентка Каролина Йочите рассказала BNS, что пришла на прощание, потому что чувствовала долг проявить солидарность с погибшими солдатами. «Я думаю, что мысль о том, что в нашей стране погибли зарубежные военные из состава сил НАТО, эмотивная, поскольку, как пишут всюду в СМИ, это показывает нашу силу как НАТО», — сказала девушка. «Хотя это и горькое событие, вся спасательная операция показала, что наши военные достаточно сильны и могут проводить сложные операции», — сказала она.
От Кафедральной площади кортеж проследовал по проспекту Гедиминаса до пересечения с улицей Ю. Тумо-Вайжганто, а оттуда — в Вильнюсский аэропорт, откуда прах американских военных будет доставлен обратно на родину.
Организаторами церемонии прощания выступили Министерство обороны, посольство США в Литве и организация «Сильны вместе». Телеканал Laisves TV, инициировавший кампанию по сбору средств для семей погибших, сообщает, что было собрано более 200 тыс. евро.