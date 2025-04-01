Находки в подземелье церкви Святого Петра
При проведении археологического исследования фундамента башни Рижской церкви Святого Петра были обнаружены новые интересные свидетельства истории — фрагмент кирпича свода ...
ФОТО: раскопки в церкви Святого Петра - обнаружены новые интересные свидетельства истории
При проведении археологического исследования фундамента башни Рижской церкви Святого Петра были обнаружены новые интересные свидетельства истории — фрагмент кирпича свода с ярко сохранившимися следами декоративной росписи, а также язычок колокола и часть небольшого колокола.
«Необычная находка наглядно свидетельствует о предполагаемом былом великолепии интерьера церкви Святого Петра. Он не был аскетичным и серым, а, напротив, был выполнен в ярких, смелых цветах», — рассказывает реставратор Юрис Павлов о фрагменте кирпича.
Фрагмент кладки, обнаруженный на глубине примерно 1,5 метра, древние мастера использовали при строительстве фундамента башни в качестве вторичного строительного материала.
О том, что найденный под землей фрагмент свода с сохранившейся полихромной росписью является ценной находкой, свидетельствует также Управление по охране национального культурного наследия. Оно выражает благодарность реставраторам и археологам за тщательный подход и своевременное информирование о находке. С учетом того, что церковь Святого Петра неоднократно страдала от пожаров и перестраивалась, каждый фрагмент интерьера дает ценное представление об историческом облике здания, подчеркивают эксперты учреждения.
Находка в будущем могла бы стать ценным экспонатом музея церкви Святого Петра. Управление надеется, что и в дальнейшем в ходе исследований будут собираться и анализироваться исторические свидетельства, которые помогут глубже понять историю храма. Обнаруженные находки сейчас находятся под наблюдением реставраторов.
Как рассказал реставратор Юрис Павлов, в настоящее время на завершающем этапе геотехнических исследований церкви проводится раскопка фундамента как внутри здания, так и снаружи, чтобы проектировщики получили четкое представление о состоянии фундамента, что важно для планирования реставрационных работ.
Исследование фундамента не влияет на работу церкви — она полностью открыта для посетителей. После завершения исследования фундамента в мае планируется продолжить работы по восстановлению фасада церкви.
Новый владелец церкви — основание Латвийской Евангелически-лютеранской церкви и Немецкой общины Святого Петра — задумал масштабную реконструкцию церкви, на которую Бундестаг Германии выделил более 33 миллионов евро. Наряду с религиозной деятельностью планируется создание новых помещений для выставок, концертов, конференций, а также восстановление башни и органа, однако для дальнейшего продвижения проекта необходимо решить вопрос принадлежности земли.
Реставрационные работы в церкви Святого Петра будут продолжаться поэтапно, при этом церковь останется открытой для посетителей. Крупные преобразования, вероятно, начнутся в следующем году, так как проектирование и согласование документов потребует времени.
Церковь Святого Петра — самая высокая церковь Риги, выдающийся памятник архитектуры готического стиля XIII века государственного значения, колыбель Реформации не только в Латвии, но и во всей Ливонии. До 2022 года церковью управляла Рижская дума. В марте 2022 года Сейм принял специальный «Закон о церкви Святого Петра в Риге», передав здание его историческому владельцу — основанию Латвийской Евангелически-лютеранской церкви и Немецкой общины Святого Петра.