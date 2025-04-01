ФОТО: раскопки в церкви Святого Петра - обнаружены новые интересные свидетельства истории

О том, что найденный под землей фрагмент свода с сохранившейся полихромной росписью является ценной находкой, свидетельствует также Управление по охране национального культурного наследия. Оно выражает благодарность реставраторам и археологам за тщательный подход и своевременное информирование о находке. С учетом того, что церковь Святого Петра неоднократно страдала от пожаров и перестраивалась, каждый фрагмент интерьера дает ценное представление об историческом облике здания, подчеркивают эксперты учреждения.