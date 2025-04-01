Ограничения вступают в силу - станет ли Рига зоной, свободной от азартных игр?
Сегодня вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге. Для применения новых ограничений предусмотрен переходный период - пять лет с момента принятия самоуправлением решения об отмене ранее выданных разрешений.
Со вступлением в силу обязательных правил необходимо будет проверить соответствие каждого игорного заведения новым правилам и по каждому из них принять отдельное решение.
Рижская дума на прошлой неделе приняла новые обязательные правила, введя обширные ограничения на организацию азартных игр на территории столицы.
Самоуправление указало, что все известные на данный момент игорные залы находятся в какой-либо из зон, где азартные игры будут запрещены, поэтому, согласно новым обязательным правилам, все существующие на данный момент игорные залы в Риге будут закрыты.
В отличие от предыдущих ограничений, которые запрещали азартные игры по всему городу, за исключением четырех- и пятизвездочных отелей, новые правила определяют различные места и территории в Риге, где азартные игры будут запрещены. Правила основаны на рекомендациях Конституционного суда и результатах общественного обсуждения, проведенного в феврале этого года.
Согласно правилам, азартные игры не будут разрешены в принадлежащих самоуправлению объектах недвижимости, в центрах микрорайонов, на территории учебных заведений и в радиусе 300 метров от них, на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, в аэропортах и пассажирских портах и в радиусе 500 метров от них, в радиусе 300 метров от остановок общественного транспорта. Азартные игры также не будут разрешены в предусмотренных территориальной планировкой зонах частной, малоэтажной и многоэтажной жилой застройки и в пределах 300 метров от границ этих зон, а также в памятниках культуры и на их территориях, в их защитных зонах, а также защитных зонах, определенных территориальной планировкой Риги.
Ограничения не распространяются на всю территорию самоуправления и не затрагивают право предприятий на открытие и/или расширение игорных заведений в четырех- и пятизвездочных отелях.
Сейчас в Риге имеется 76 мест организации азартных игр. Общество лицензированных азартных игр заявило, что планирует оспорить новые ограничения в Конституционном суде, так как считает их "несоразмерными и неправомерными".
Шесть лет назад столичная дума приняла решение о ликвидации 42 игорных залов, расположенных в историческом центре Риги и его защитной зоне. Исключение было сделано для четырех- и пятизвездочных отелей.
Чтобы закрыть игорные залы в остальной части города, Рижская дума предусмотрела такую возможность в территориальной планировке, принятой в 2021 году. Вступление плана в силу было временно приостановлено Министерством охраны окружающей среды и регионального развития, что помешало закрытию игорных заведений, но позже это решение было отменено, и осенью 2023 года дума приняла решение об отмене 139 разрешений на игорные заведения и за пределами центра города. Однако организаторы азартных игр подали иск в Конституционный суд, который постановил, что ограничение азартных игр по всей Риге неконституционно.