Ограничения вступают в силу - станет ли Рига зоной, свободной от азартных игр?

Согласно правилам, азартные игры не будут разрешены в принадлежащих самоуправлению объектах недвижимости, в центрах микрорайонов, на территории учебных заведений и в радиусе 300 метров от них, на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, в аэропортах и пассажирских портах и в радиусе 500 метров от них, в радиусе 300 метров от остановок общественного транспорта. Азартные игры также не будут разрешены в предусмотренных территориальной планировкой зонах частной, малоэтажной и многоэтажной жилой застройки и в пределах 300 метров от границ этих зон, а также в памятниках культуры и на их территориях, в их защитных зонах, а также защитных зонах, определенных территориальной планировкой Риги.