В Детской больнице лечатся 19 детей с инфекцией, вызванной кишечной палочкой

Представитель больницы пояснила, что в случаях, когда ребенок является контактным лицом заболевшего ребенка, представители Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) сообщают об этом образовательному учреждению, которое в свою очередь информирует родителей. Далее нужно обратиться к своему семейному врачу, который проинформирован о том, какие меры нужно предпринять родителям.