В Сейме заседают рептилоиды, а тайная элита создает новый мировой порядок... Что утверждают самые безумные теории заговора
В латвийской политике и обществе иногда циркулируют самые невероятные конспирологические идеи. Кто-то верит, что в Сейм проникли рептилоиды, кто-то — что экс-президент Вайра Вике-Фрейберга тайно состоит в ордене розенкрейцеров. Есть мнения, что поп-дива Мадонна пользуется эликсиром из детской крови, а Элвис Пресли и Майкл Джексон вовсе не умерли, а лишь скрываются от общества или мафии. Люди порой изобретают самые фантастические мифы — и находятся те, кто в них верит.
Нас опыляют и «чипируют»…
Одна из популярных теорий заговора связана с белыми «полосами» (химтрейлами) в небе, оставляемыми самолетами. Сторонники версии уверены: это не конденсат, а распыление ядов и вирусов. В Facebook разошлось видео, где женщина утверждает, что самолеты якобы распыляют тяжелые металлы, вызывающие болезни и экологические катастрофы. В комментариях пишут: «Трамп перекрыл финансирование глобальной фирме USAID, которая до 70% оплачивала так называемые инверсные следы. Пилоты уже третий день не летают днем, а только по ночам, чтобы их не видели. И то редко». Научное объяснение — белые линии представляют собой обычный конденсат от реактивных двигателей — этих людей не убеждает.
Многие конспирологи были уверены и в том, что сооснователь Microsoft Билл Гейтс якобы хочет «вживить чипы» всем людям через вакцины. А доказательством называли «магнитный эффект»: мол, если приложить металл к месту укола, он прилипает. В ходу истории вроде: «У мужа сестры двоюродной племянницы друга это реально было…».
Что скрывает бывший президент
В топе теорий всегда оказываются тайные общества и мистические ордена. Когда-то даже шептались, что экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга скрывает свое членство в ордене розенкрейцеров — эзотерическом движении XVII века, сочетавшем алхимию и христианскую мистику.
На самом деле секретов тут не было. В интервью газете Neatkarīgā Cīņa ещё в 1994 году Вике-Фрейберга сама рассказала, что в 60-х пережила духовный кризис и вместе с мужем и дочерью начала изучать эзотерические практики, присоединившись к ордену. «Организованная церковь меня разочаровала, а наука не давала ответов на все вопросы. Я искала что-то другое, и это привело меня к розенкрейцерам», — вспоминала она.
Орден долгое время был вынужден действовать втайне — в Европе его адептов сжигали как еретиков. Сегодня он во многом открыт, хотя часть знаний, по словам членов, по-прежнему «не для непосвящённых».
Тайная группа Бильдерберга
Любителей заговоров волнует и идея «мирового правительства». Главные фигуранты — богатейшие семьи Ротшильдов и Рокфеллеров, которые якобы управляют государствами как марионетками, контролируя образование, медицину, технологии и культуру.
Особое внимание привлекает и Бильдербергский клуб — неформальная встреча мировой элиты, которая ежегодно с 1954 года собирает 120–150 участников из США и Европы. Это политики, бизнесмены, экономисты, руководители корпораций. Официально конференции нужны для обсуждения глобальных вопросов, но участникам запрещено разглашать подробности. Именно это подогревает слухи: будто именно они устраивают финансовые кризисы или скрывают лекарства от рака.
Некоторые конспирологи говорят и о «Новом мировом порядке» — тайной элите, которая хочет создать единую авторитарную власть над всем миром.
Под прицелом ФБР
Схожие идеи исповедует и движение QAnon, возникшее в США около 2017 года. Его сторонники уверены: существует злая мировая элита, против которой втайне борются Дональд Трамп и его сторонники. По их версии, Трамп сражается с педофильской и сатанинской мафией, включающей в себя лидеров Демократической партии, бизнесменов, голливудских актеров, королевские семьи и других знаменитостей. Она якобы поддерживает гигантскую международную схему сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и существует уже на протяжении долгого времени.
Культ вырос из анонимных публикаций в сети от некоего «Q», якобы сотрудника спецслужб с доступом к секретным данным. В 2019 году ФБР назвало QAnon потенциально опасным экстремистским движением, способным радикализовать людей и толкнуть их на насилие против чиновников, полиции или мирных граждан.
Рептилоиды среди нас…
Ну и, пожалуй, самая экзотическая теория — о рептилоидах, особой расе человекообразных существ с чешуйчатой кожей, ростом под три метра, физической силой и телепатическими способностями. Якобы они умеют менять облик, превращаясь в конкретных политиков или знаменитостей, чтобы управлять человечеством.
Главный популяризатор этой идеи — британец Дэвид Айк. Он утверждает, что пришельцы-рептилоиды прибыли с созвездия Драко или из других галактик и до сих пор влияют на мировую политику.
Адренохромный заговор
В интернете широко распространялись материалы о «секрете молодости» голливудской элиты, высокопоставленных политиков и миллионеров. Речь идет не о пластической хирургии, косметических процедурах, здоровом образе жизни, хорошей работе визажистов или «фотошопе». Согласно конспирологическим теориям, молодость якобы достигается благодаря пыткам и изнасилованиям детей, чтобы добыть их кровь и адренохром.
Адренохром — это химическое соединение, которое образуется в результате окисления адреналина. В конспирологических мифах его связывают с детской кровью и шишковидной железой, хотя у этих идей нет научного обоснования: адренохром никак не может быть «эликсиром молодости». Сторонники теории утверждают, что для его добычи организуют контрабанду детей из бедных стран третьего мира. Нередко упоминаются и сатанинские ритуалы. Фантазиям нет предела: якобы во время карантина Дональд Трамп планировал разоблачить связь элиты с сатанистами. Согласно версии, у тех, кто употреблял адренохром, в крови должен был быть повышенный уровень железа. А людей якобы заперли по домам, чтобы легче было находить подземные бункеры, через которые доставлялись дети.
В числе знаменитостей, которых подозревают в «употреблении адренохрома», называют певицу Мадонну, актера Тома Круза и других.
Не щадят и британскую королевскую семью
Подобные слухи не обошли стороной и британскую монархию. На сомнительных сайтах покойную королеву Елизавету называют «пришельцем из других галактик», якобы показывающим в подвалах Букингемского дворца свой настоящий облик. А ее супруг, покойный принц Филипп, по версии заговорщиков, был убит или умер давно, причем смерть приписывают «отсутствию дозы адренохрома». Украинская независимая аналитическая платформа VoxCheck посвятила публикацию разоблачению этого бреда, отметив в частности абсурдные попытки придавать особое значение датам. Так, конспирологи указывали, что дата смерти принца Филиппа (9 апреля) и возраст, в котором он умер (99 лет), дают число 999, которое, перевернув, превращается в «число зверя» 666. Однако такие совпадения не имеют никакого смысла.
Судебные разбирательства с женой Макрона
Существует также странная и заведомо лживая теория, что первая леди Франции Брижит Макрон якобы родилась мужчиной. Эти слухи распространились в соцсетях и стали частью популярной кампании дезинформации.
Несмотря на полное отсутствие доказательств, теория набирала популярность, и в 2021 году Брижит Макрон подала в суд на двух женщин, распространявших подобные утверждения. В 2024 году парижский суд удовлетворил ее иск, присудив денежный штраф и моральную компенсацию.
Живы ли Пресли и Джексон?
Существует популярная конспирологическая теория, что Элвис Пресли и Майкл Джексон на самом деле не умерли, а инсценировали свою смерть, чтобы уйти от общественного внимания. По слухам, Элвис якобы подстроил собственную смерть еще в 1977 году, чтобы избежать тяжести славы и проблем с мафией. Его будто бы видели в разных местах — от маленьких городков Теннесси до Карибских островов.
О Майкле Джексоне подобные истории распространяются с 2009 года, после его смерти. Некоторые утверждают, что видели его в Дубае или в одном из европейских монастырей, где он якобы скрывается, изменив внешность и личность. Его имя также связывают с так называемой «адренохромной сектой». Интернет полон неясных фотографий и видео, подпитывающих эти абсурдные теории.