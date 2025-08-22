В Сейме заседают рептилоиды, а тайная элита создает новый мировой порядок... Что утверждают самые безумные теории заговора

Адренохром — это химическое соединение, которое образуется в результате окисления адреналина. В конспирологических мифах его связывают с детской кровью и шишковидной железой, хотя у этих идей нет научного обоснования: адренохром никак не может быть «эликсиром молодости». Сторонники теории утверждают, что для его добычи организуют контрабанду детей из бедных стран третьего мира. Нередко упоминаются и сатанинские ритуалы. Фантазиям нет предела: якобы во время карантина Дональд Трамп планировал разоблачить связь элиты с сатанистами. Согласно версии, у тех, кто употреблял адренохром, в крови должен был быть повышенный уровень железа. А людей якобы заперли по домам, чтобы легче было находить подземные бункеры, через которые доставлялись дети.