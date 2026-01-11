Пожар в Иманте: из дома эвакуировались 36 человек
фото: Facebook/Imanta
Кадр с места событий.
Аварии и происшествия

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

В воскресенье днем в Риге из-за пожара были эвакуированы 36 человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD). В результате пожара пострадал один человек.

Сегодня в 14:34 VUGD получила вызов на бульвар Анниньмуйжас в Иманте — согласно полученной информации, пожар возник в многоквартирном жилом доме.

Прибыв на место, спасатели установили, что с верхних этажей 16-этажного здания идет дым. Пожар, при котором горела квартира на 15-м этаже на площади 30 квадратных метров, был локализован в 15:36.

Из здания самостоятельно эвакуировались 36 человек. Один человек, пытавшийся потушить пожар своими силами, получил травмы и был передан медикам.

В 16:31 VUGD завершила работы на месте происшествия.

Темы

РигаИмантаБульвар АнниньмуйжасАнниньмуйжас

