Сегодня 18:32
Пожар в Иманте: из дома эвакуировались 36 человек
В воскресенье днем в Риге из-за пожара были эвакуированы 36 человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD). В результате пожара пострадал один человек.
Сегодня в 14:34 VUGD получила вызов на бульвар Анниньмуйжас в Иманте — согласно полученной информации, пожар возник в многоквартирном жилом доме.
Прибыв на место, спасатели установили, что с верхних этажей 16-этажного здания идет дым. Пожар, при котором горела квартира на 15-м этаже на площади 30 квадратных метров, был локализован в 15:36.
Из здания самостоятельно эвакуировались 36 человек. Один человек, пытавшийся потушить пожар своими силами, получил травмы и был передан медикам.
В 16:31 VUGD завершила работы на месте происшествия.