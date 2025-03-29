Ринкевич: безопасность Европы зависит от способности самостоятельно производить серьезные оборонные технологии

На открытии форума оборонной промышленности Норвегии и Латвии Ринкевич подчеркнул, что увеличение расходов на оборону, обеспечение критического потенциала и инвестиции в оборонную отрасль срочно необходимы. Он отметил, что сотрудничество и координация стран Балтии и Скандинавии становятся все более существенными. "Наша общая цель - обеспечить устойчивость и потенциал альянса НАТО для продолжения военной поддержки Украины. Безопасность Европы зависит от нашей способности производить важные оборонные технологии у себя дома. Для этого важно сотрудничать и поддерживать технологическое превосходство", - подчеркнул Ринкевич в обращении.