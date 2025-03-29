Ринкевич: безопасность Европы зависит от способности самостоятельно производить серьезные оборонные технологии
Безопасность Европы зависит от ее способности самостоятельно производить серьезные оборонные технологии, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич, посетивший в четверг и пятницу с официальным визитом столицу Норвегии Осло.
Как сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, во время официального визита Ринкевича состоялась аудиенция у кронпринца-регента Норвегии Хокона. Кроме того, президент принял участие в открытии форума оборонной промышленности Норвегии и Латвии и встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, председателем норвежского парламента Масудом Гаррахани, а также с депутатами парламентского комитета Норвегии по иностранным делам и обороне.
В беседе с премьер-министром Норвегии, председателем парламента и депутатами парламентского комитета по иностранным делам и обороне президент Латвии высоко оценил тесное региональное сотрудничество, особенно в формате стран Балтии и Скандинавии (NB8). Ринкевич подтвердил интерес Латвии к развитию экономического сотрудничества, особенно между оборонной индустрией Латвии и Норвегии, и выразил интерес Латвии к увеличению инвестиций Норвегии в Латвию.
Во время встреч с высшими должностными лицами Норвегии президент Латвии выразил благодарность за оказанную Норвегией поддержку Украине и намерение совместно со странами NB8 обеспечить снаряжение и обучение подразделения размером с бригаду.
Ринкевич подтвердил желание Латвии продолжать тесное сотрудничество с целью сдерживания России, например, укрепление санкций и ограничения для теневого флота. Президент Латвии выразил благодарность за вклад Норвегии в укрепление региональной безопасности и уверенность в том, что в июне на саммите НАТО в Гааге союзники примут решение о существенном увеличении оборонных инвестиций.
На открытии форума оборонной промышленности Норвегии и Латвии Ринкевич подчеркнул, что увеличение расходов на оборону, обеспечение критического потенциала и инвестиции в оборонную отрасль срочно необходимы. Он отметил, что сотрудничество и координация стран Балтии и Скандинавии становятся все более существенными. "Наша общая цель - обеспечить устойчивость и потенциал альянса НАТО для продолжения военной поддержки Украины. Безопасность Европы зависит от нашей способности производить важные оборонные технологии у себя дома. Для этого важно сотрудничать и поддерживать технологическое превосходство", - подчеркнул Ринкевич в обращении.
Президент Латвии пригласил кронпринца Хокона посетить Латвию с визитом. Кроме того, во время визита Ринкевич также встретился с представителями латвийской диаспоры в Норвегии.