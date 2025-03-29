Что скрывается за шагами Трампа по сближению с Москвой? Одна из версий - он хочет "оторвать" Россию от Китая, "главной геополитической угрозы" для США

При этом успех или неуспех политики «Никсон наоборот» во многом будет зависеть от хода украинского урегулирования. Если администрация Трампа останется на стороне Кремля и продолжит давить на Киев, чтобы он выполнил российские требования, это явно сблизит Россию и США. Китайские эксперты уже заметили тенденцию к уменьшению «российской угрозы» в глазах американского истеблишмента и ждут «дополнительного усиления этого сдвига» в случае прекращения боевых действий. А вот степень угрозы со стороны Пекина в представлении США явно останется на прежнем уровне или еще больше возрастет. Еще одно неизвестное в этом уравнении — перспективы переговоров по двусторонней российско-американской проблематике. Так, Россия добивается снятия санкций — первым делом, связанных с экспортом сельскохозяйственной продукции и удобрений, но затем и всех остальных, начиная с закона Магнитского 2012 года. Реакция Вашингтона на это требование покажет, удастся ли перейти от рассуждений соратников Трампа о прекрасном «мире, где Россия и США совместно реализуют благие инициативы» к реальному сближению позиций. С 20 января — дня инаугурации Трампа — перспективы взаимоотношений Вашингтона и Москвы уже обсуждались в целом ряде форматов: и в ходе телефонного разговора лидеров двух стран, и на очных встречах делегаций в Саудовской Аравии и Турции. В Кремле говорили о «широком спектре политических и торгово-экономических направлений», по которым две страны могли бы наладить взаимодействие, а также о перспективах сотрудничества по ближневосточным проблемам и вопросам ядерного нераспространения и глобальной безопасности. А Стив Уиткофф упоминал в качестве задач совместное развитие энергетических проектов в Арктике, сотрудничество в области искусственного интеллекта, работу над иранской проблемой.