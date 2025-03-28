ВИДЕО: мощное землетрясение в Мьянме, Таиланде и Китае - не менее 144 погибших

В главной больнице столицы Мьянмы Нейпьидо сотни пострадавших получают медицинскую помощь, сообщает агентство AFP. Во втором по величине городе страны, Мандалае, обрушились здания. В результате обрушения мечети погибли десять человек. В городе Таунгу, на юге страны, при обрушении буддийского монастыря погибли пять человек. В центральной части Мьянмы, в городе Аунбан, разрушена гостиница, под завалами остаются люди, сообщили спасатели в социальных сетях. В регионе Сикайн обрушился мост. Также в разных частях страны повреждены автодороги.