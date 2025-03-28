ВИДЕО: мощное землетрясение в Мьянме, Таиланде и Китае - не менее 144 погибших
В пятницу мощное землетрясение магнитудой 7 потрясло Мьянму, Таиланд и юго-запад Китая, вызвав значительные разрушения. По данным местных СМИ, в Мьянме погибли не менее 144 человек, еще 730 получили ранения.
В главной больнице столицы Мьянмы Нейпьидо сотни пострадавших получают медицинскую помощь, сообщает агентство AFP. Во втором по величине городе страны, Мандалае, обрушились здания. В результате обрушения мечети погибли десять человек. В городе Таунгу, на юге страны, при обрушении буддийского монастыря погибли пять человек. В центральной части Мьянмы, в городе Аунбан, разрушена гостиница, под завалами остаются люди, сообщили спасатели в социальных сетях. В регионе Сикайн обрушился мост. Также в разных частях страны повреждены автодороги.
В столице Таиланда, Бангкоке, рухнуло строящееся 30-этажное здание. Обнаружены тела трех погибших, под завалами остаются более 40 строителей, их судьба неизвестна.
В китайском городе Жуйли, провинция Юньнань, произошло обрушение зданий, есть пострадавшие. Толчки ощущались даже в Индии.
Many buildings were reportedly destroyed in the 7.7 magnitude earthquake in Myanmar.— Sumit (@SumitHansd) March 28, 2025
Video showing people being rescued from the rubles of the collapsed buildings.
Pray for Myanmar 🇲🇲 🙏🏻#Myanmar #earthquake #แผ่นดินไหว pic.twitter.com/7yPoGXMBvK
По данным Геологической службы США (USGS), магнитуда землетрясения составила 7,7. Эпицентр находился примерно в 16 километрах от города Сикайн, на северо-западе Мьянмы, а гипоцентр залегал на глубине 10 километров.
Германский геонаучный институт в Потсдаме оценил землетрясение в 7,4 магнитуды и сообщил, что вскоре после этого на юге региона произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,4.