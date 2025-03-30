Учения Solar Eclipse 2025 в Адажи
С 24 марта по 2 апреля на военном полигоне "Адажи" и прилегающих территориях проходили организованные Механизированной пехотной бригадой Сухопутных сил ...
ФОТО: на учениях Solar Eclipse 2025 артиллеристы отрабатывают умение уничтожать противника в глубине обороны
С 24 марта по 2 апреля на военном полигоне "Адажи" и прилегающих территориях проходили организованные Механизированной пехотной бригадой Сухопутных сил военные учения Solar Eclipse 2025, цель которых — тренировка взаимодействия артиллерийских подразделений, выполнение тактических задач и интеграция огня непрямого наведения в боевые действия бригады в глубине обороны.
Как порталу Jauns.lv сообщили в Национальных вооруженных силах, основные задачи учений — отработка работы Центра управления огнем артиллерийского дивизиона, способность расчетов выполнять боевые стрельбы в светлое и темное время суток, выполняя поставленные огневые задачи, а также тренировка сил боевого обеспечения, применение противотанковых систем, совершенствование инженерной роты в выполнении задач с использованием тяжелой инженерной техники.
В военных учениях Solar Eclipse 2025 участвуют Механизированная пехотная бригада Сухопутных сил, 2-я Видземская бригада Земессардзе, а также союзники из многонациональной бригады НАТО, размещённой в Латвии.
Исторически учения Solar Eclipse организует Механизированная пехотная бригада Сухопутных сил, и в этом году они проходят уже в пятый раз. Название учений переводится с английского как "солнечное затмение", и в их рамках подразделения отрабатывают взаимодействие артиллерийских частей с целью укрепления национальной обороны и коллективной безопасности НАТО.