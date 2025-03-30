ФОТО: на учениях Solar Eclipse 2025 артиллеристы отрабатывают умение уничтожать противника в глубине обороны

Исторически учения Solar Eclipse организует Механизированная пехотная бригада Сухопутных сил, и в этом году они проходят уже в пятый раз. Название учений переводится с английского как "солнечное затмение", и в их рамках подразделения отрабатывают взаимодействие артиллерийских частей с целью укрепления национальной обороны и коллективной безопасности НАТО.