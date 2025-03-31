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В Латвии
Сегодня 14:02
На латвийско-литовской границе будет введена дезинфекция автомобилей
В связи с приближением зоны распространения ящура к польско-литовской границе планируется ввести дезинфекцию автомобилей на латвийско-литовской границе, сообщил агентству LETA министр земледелия Арманд Краузе.
Решение о введении таких мер безопасности на границе с Литвой было принято во время встречи с генеральным директором Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Марисом Балодисом.
Ящур - это острая и высококонтагиозная инфекционная болезнь животных. Ящур не опасен для здоровья человека и не влияет на безопасность пищевых продуктов. Последний раз ящур был обнаружен в Латвии в 1987 году.