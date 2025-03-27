В Центральной Европе идет мощное распространение ящура - животных уничтожают тысячами

В пресс-служба ведомства отметили, что ящур выявлен уже на второй по счету ферме в Венгрии и на четвертой - в Словакии, при этом на зараженных фермах уничтожены или будут уничтожены около 7000 животных. Страны делают все возможное, чтобы контролировать вспышки заболевания. Животноводы должны уделять больше внимания, чем обычно, требованиям биобезопасности, напомнил департамент.