Тревел-блогер включила Ригу в список "мест в Европе, о которых вы не слышали"

Париж - самый посещаемый город в Европе с показателем 50 млн туристов в год, далее идет Лондон с 40 млн посетителей и Рим с более чем 35 млн туристов в год. Но если вы хотите чего-то менее суетливого, чем эти прекрасные, но очень оживленные города, то у @sandymakessense есть места для вас, сообщает УНИАН. "Вот три бюджетных направления, где можно избежать толпы в 2025 году", - написала она.