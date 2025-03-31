В Детской больнице лечатся 22 ребенка с инфекцией, вызванной кишечной палочкой

Как сообщили в больнице, состояние десяти детей оценивается как тяжелое, состояние одного ребенка, находящегося на лечении в отделении интенсивной терапии, как очень тяжелое. С начала вспышки из Детской больницы были выписаны четыре ребенка, переболевшие этой инфекцией.