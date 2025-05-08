Фицо подрезали крылья: словацкий премьер никак не может облететь страны Балтии, не пускающие его на парад в Москву

Как сообщает Reuters, Литва закрыла свое воздушное пространство для рейсов, направлявшихся на это мероприятие, а сам Фицо заявил, что аналогичные ограничения ввели и другие страны Балтии. Фицо, который встречался с президентом России Владимиром Путиным в декабре, стал единственным лидером страны ЕС, планирующим посетить празднования 9 мая в Москве, где ожидается парад с участием более двух десятков иностранных гостей, включая председателя КНР Си Цзиньпина.