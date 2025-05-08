Фицо подрезали крылья: словацкий премьер никак не может облететь страны Балтии, не пускающие его на парад в Москву
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо все еще пытается найти маршрут в Москву, чтобы принять участие в параде Победы.
Как сообщает Reuters, Литва закрыла свое воздушное пространство для рейсов, направлявшихся на это мероприятие, а сам Фицо заявил, что аналогичные ограничения ввели и другие страны Балтии. Фицо, который встречался с президентом России Владимиром Путиным в декабре, стал единственным лидером страны ЕС, планирующим посетить празднования 9 мая в Москве, где ожидается парад с участием более двух десятков иностранных гостей, включая председателя КНР Си Цзиньпина.
С 2021 года большинство европейских авиаперелетов между Россией и Европой проходят через литовское воздушное пространство, поскольку маршрут через Беларусь был исключен из-за санкций в ответ на принудительную посадку рейса Ryanair. Украинское небо, также являющееся более коротким маршрутом, остается закрытым с 2022 года из-за войны.
МИД Латвии сообщил, что не позволит пролетов на парад, не указав, касается ли это конкретно Фицо. В Эстонии заявили, что не получали запроса на пролет, хотя страна не находится на очевидном маршруте в Москву.
«Эстония сообщила нам, что не разрешит полет над своей территорией, несмотря на то что у Словакии есть круглогодичное разрешение для использования эстонского воздушного пространства правительственными бортами», — написал Фицо в Facebook. «Это серьезно осложняет наш график, и мы не сможем принять участие в согласованных мероприятиях вечером 8 мая в Москве».
Если Литва дала от ворот поворот премьер-министру Словакии, то Латвия накануне не пустили в свое небо сербского лидера Вучича, который тоже собирался лететь в Москву на парад. Вучич, однако, нашел путь в столицу РФ - через Азербайджан.