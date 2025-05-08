Женщина ждала пенсию от VSAA до государственного праздника, но пришлось отмечать за пустым столом

2 мая VSAA отправило на банковские счета 126 тысяч выплат. Через расчетную систему Latvijas Pasts в тот же день пенсии и пособия получили 8442 клиента. Что касается конкретной жалобы, выяснилось, что Дайна подала заявление о смене банковского счета 29 апреля. «Мы не можем направить пенсию на новый счет, если информация о нем поступила после 15 числа, потому что все платежи формируются сразу после 15-го», — пояснили сотрудники агентства.