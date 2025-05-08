Женщина ждала пенсию от VSAA до государственного праздника, но пришлось отмечать за пустым столом
В этом году семье Дайны пришлось провести День восстановления независимости Латвии за пустым столом, а также отказаться от помощи подруге, оказавшейся в беде, потому что Государственное агентство социального страхования (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, VSAA) не сдержало обещание и не перечислило пенсию до праздников.
Хотя дата выплаты пенсии была назначена на 5 мая, который является праздничным днем, VSAA обычно обещает перевести средства заранее — в данном случае 2 мая. Однако деньги на счет так и не поступили. Телепередача LTV "4.studija" попыталась выяснить, столкнулась ли с этим только Дайна или и другие пенсионеры по всей Латвии.
«VSAA точно указало, что тем, у кого дата выплаты — 5, 6 или 7 мая, пенсия будет перечислена 2 мая. У меня в решении указано — до 5 числа. Поэтому мне было так обидно. Если вы даете людям такую информацию, то исполняйте ее!» — сказала Дайна, не получившая пенсию вовремя.
В VSAA объяснили ситуацию так: «Нам важно, чтобы деньги поступили клиентам на счет к дате выплаты. Если дата — 5 мая, значит, до этого числа платеж должен быть доставлен. Мы связались с Государственной кассой и уточнили, что 2 мая банковская система работает, и потому все платежи, отправленные 30 апреля, должны были быть отправлены в банк 2 мая».
2 мая VSAA отправило на банковские счета 126 тысяч выплат. Через расчетную систему Latvijas Pasts в тот же день пенсии и пособия получили 8442 клиента. Что касается конкретной жалобы, выяснилось, что Дайна подала заявление о смене банковского счета 29 апреля. «Мы не можем направить пенсию на новый счет, если информация о нем поступила после 15 числа, потому что все платежи формируются сразу после 15-го», — пояснили сотрудники агентства.