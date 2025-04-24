Латвийская пенсия - не повод отдыхать: почти половина пенсионеров в Латвии все еще работает
Хотя большинство европейцев, достигнув установленного государством пенсионного возраста, отправляются на заслуженный отдых, в Латвии 44,2% людей в возрасте до 74 лет, получающих пенсию, продолжают работать — это второй по величине показатель в Европейском союзе, свидетельствуют данные Eurostat. Причем почти половина латвийских пенсионеров делает это в основном по финансовым соображениям.
На первом месте — соседняя Эстония, где работают 54,9% пенсионеров. Латвия занимает второе место, а на третьем — еще одна балтийская страна: в Литве продолжают трудовую деятельность 43,7% получателей пенсии по возрасту.
«Продолжение трудовой деятельности в пожилом возрасте само по себе не является проблемой, но настораживает тот факт, что почти половина людей делает это из-за финансовой необходимости. Например, в таких странах, как Швейцария, Нидерланды, Дания и Норвегия, в среднем работают 24% пожилых людей, и около 60% из них делают это не ради дополнительного дохода, а потому, что им нравится их работа. В то же время в Латвии только 26,6% работающих пенсионеров называют радость от работы причиной продолжения трудовой деятельности», — отмечает руководитель подразделения по управлению активами и пенсионными программами банка Luminor Атис Круминьш.
По данным Eurostat, наименьшая доля работающих пенсионеров зафиксирована в Румынии, Греции и Испании — менее 5%.
Тем временем результаты опроса, проведенного Luminor в конце года, показывают, что 7% жителей Латвии трудоспособного возраста (до 65 лет) планируют работать на полную ставку и после выхода на пенсию, еще 25% намерены совмещать работу и отдых.
Также 38% латвийцев в пенсионном возрасте хотели бы заняться новыми хобби или развивать существующие, 32% — путешествовать, а 31% — посвятить время семье, например, нянчить внуков. «Чтобы в пожилом возрасте быть финансово независимым, путешествовать и заниматься любимыми делами, одной только государственной пенсии, к сожалению, недостаточно. Это уже сегодня видно по разнице между теми, кто планирует работать после выхода на пенсию, и теми, кто в реальности продолжает работать — полностью или частично. В Латвии средний размер государственной пенсии составляет лишь 52% от прежнего уровня доходов человека. Однако для комфортной старости без финансовых тревог необходимо, чтобы доход составлял не менее 70% от зарплаты. Кроме того, текущие демографические тенденции вызывают тревогу — прогнозы свидетельствуют о старении населения и снижении рождаемости. Поэтому ожидать значительного повышения государственных пенсий не приходится», — подчеркивает Атис Круминьш.
Для обеспечения финансово стабильной старости важно как можно раньше начать формировать пенсионные накопления. Выбрав подходящую стратегию, например, взносы в третий пенсионный уровень или другие инструменты накопления, можно не только получить большую свободу в выборе образа жизни на пенсии, но и легче справляться с возможными внешними вызовами.