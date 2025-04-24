Латвийская пенсия - не повод отдыхать: почти половина пенсионеров в Латвии все еще работает

Также 38% латвийцев в пенсионном возрасте хотели бы заняться новыми хобби или развивать существующие, 32% — путешествовать, а 31% — посвятить время семье, например, нянчить внуков. «Чтобы в пожилом возрасте быть финансово независимым, путешествовать и заниматься любимыми делами, одной только государственной пенсии, к сожалению, недостаточно. Это уже сегодня видно по разнице между теми, кто планирует работать после выхода на пенсию, и теми, кто в реальности продолжает работать — полностью или частично. В Латвии средний размер государственной пенсии составляет лишь 52% от прежнего уровня доходов человека. Однако для комфортной старости без финансовых тревог необходимо, чтобы доход составлял не менее 70% от зарплаты. Кроме того, текущие демографические тенденции вызывают тревогу — прогнозы свидетельствуют о старении населения и снижении рождаемости. Поэтому ожидать значительного повышения государственных пенсий не приходится», — подчеркивает Атис Круминьш.