"Странная у вас страна..." - популярного путешественника удивил любимый многими в Латвии десерт

«Путешествуя по странам Балтии, я понял, что они сильно отличаются от других государств Европы. Здесь совсем другие ощущения — люди немного холодные, хотя и очень милые, но делать особо нечего. Но что меня действительно удивило — в магазине я нашел латвийский десерт, который даже не могу описать. Если вы знаете, как он называется, напишите в комментариях, и скажите, попробовали бы вы это вообще», — пишет Кристианс под своим видео.