"Странная у вас страна..." - популярного путешественника удивил любимый многими в Латвии десерт
"Это очень странное место", — так о Латвии высказался известный тревел-блогер Кристиан Гросси. В последнее время он путешествует по странам Балтии, побывал в Риге и попробовал продукты, продающиеся в наших магазинах, — и некоторые из них его действительно удивили.
«Путешествуя по странам Балтии, я понял, что они сильно отличаются от других государств Европы. Здесь совсем другие ощущения — люди немного холодные, хотя и очень милые, но делать особо нечего. Но что меня действительно удивило — в магазине я нашел латвийский десерт, который даже не могу описать. Если вы знаете, как он называется, напишите в комментариях, и скажите, попробовали бы вы это вообще», — пишет Кристианс под своим видео.
Что же это был за десерт? Блогер назвал его «сыром с кусочками желе» и отметил, что сочетание показалось ему крайне странным. Его предположение оказалось довольно близким: это был творожный десерт с желейными кусочками. Правда, надо отметить, что конкретно этот продукт производится в Литве.
Ранее портал Otkrito.lv уже писал о том, что популярный тревел-блогер и звезда TikTok Кристиан Гросси, за которым следят более 1,7 миллиона подписчиков, посетил Латвию и поделился яркими впечатлениями от пребывания в Риге. Эта страна стала уже 93-й в его внушительном списке, и, как он признался в видео, поездка оказалась настоящим открытием.