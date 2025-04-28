Тревел-блогер, побывавший в 93 странах, остался в восторге от Риги: "Это, возможно, самый красивый город, который я видел"

"У вас есть идея, где Латвия находится в мире? Ну, вот я здесь, и я взволнован. Латвия — это моя 93-я страна в мире, а это — город Рига, и это, возможно, самый красивый город, который я видел", — такими словами начинается ролик, снятый на улицах латвийской столицы.