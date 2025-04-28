Тревел-блогер, побывавший в 93 странах, остался в восторге от Риги: "Это, возможно, самый красивый город, который я видел"
Популярный тревел-блогер и звезда TikTok Christian Grossi, на аккаунт которого подписаны более 1,7 млн человек, посетил Латвию и поделился с подписчиками своими яркими впечатлениями от пребывания в Риге. Для мужчины Латвия стала уже 93-й страной в его внушительном списке путешествий, и, как он признался на видео, эта поездка стала для него настоящим открытием.
"У вас есть идея, где Латвия находится в мире? Ну, вот я здесь, и я взволнован. Латвия — это моя 93-я страна в мире, а это — город Рига, и это, возможно, самый красивый город, который я видел", — такими словами начинается ролик, снятый на улицах латвийской столицы.
Блогер отмечает невероятную чистоту, красоту и яркость центрального парка в Риге, а также атмосферу города, наполненного музыкой уличных артистов. "Посмотрите, как он чистый, красивый и яркий. Также здесь есть мужчина, который играет на аккордеоне", — делится впечатлениями Гросси.
Особенно его поразил исторический центр Риги — с его узкими улочками, мощеными камнями и уютными ресторанами, которые, по словам блогера, "просто дают чувство романтики". По словам блогера, на каждом повороте можно увидеть что-то новое, не такое, какое было в предыдущем месте.
Видео Гросси собрало множество просмотров и позитивных комментариев — подписчики отмечают, что Латвия, действительно, незаслуженно мало известна за пределами региона, и благодарят блогера за возможность взглянуть на Ригу его глазами.
@christian.grossi can you believe this is Latvia 🇱🇻 #fyp #tellme #traveltiktok #backpacking #latvia #riga ♬ original sound - Grossi
В следующих видео мужчина также показывает Ригу с разных сторон - он жалуется, что здесь очень холодно, на улице почти нет людей, а в одном из кафе он заказал кофе, который ему не понравился. Кристиан также был удивлен ценой - кофе стоил целых 3 евро, что он посчитал завышенной стоимостью.
@christian.grossi my 1st morning in Latvia 🇱🇻 #fyp #tellme #traveltiktok #backpacking #latvia #coffee ♬ original sound - Grossi