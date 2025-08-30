Акция "Шествие за животных 2025: свободу курам!"
ФОТО: в Риге прошла акция в защиту кур - некоторые участники пришли в костюмах куриц
В защитной акции «Шествие за животных 2025: свободу курам!», организованной обществом защиты животных Dzīvnieku brīvība, собралось около 250 участников.
В руках у участников были плакаты с надписями: «Свободу курам!», «Человечность курам», «Запретить страдания кур» и «Запретить тюрьмы для кур». На некоторых плакатах были фотографии птиц в клетках и подписи вроде «Так неправильно». Пара человек надели костюмы кур, ещё несколько — маски с изображением куриц.
Перед началом шествия, под звуки барабанов, участники скандировали: «Чего мы хотим? Свободу курам! Когда мы этого хотим? Сейчас!». Во время шествия они били в барабаны и выкрикивали лозунг «Свободу животным!».
Цель акции — призвать латвийских законодателей запретить содержание кур-несушек в клеточных системах.
Шествие началось у Дома конгрессов и завершилось на площади Независимости у Сейма.
Как ранее отмечала руководитель общества Dzīvnieku brīvība Катрине Кригере, участие в шествии — это возможность вместе с единомышленниками выступить за защиту животных и продвигать изменения в законодательстве, которые освободят животных от страданий.
Организаторы акции подчёркивают, что в клеточных системах куры-несушки всю жизнь вынуждены проводить в тесноте на металлических решётках, не имея возможности нормально ходить или расправить крылья, так как каждой птице в клетке выделяется ограниченное пространство. При этом существуют куда более гуманные методы производства яиц.
Петицию «Свободу курам», требующую запрета содержания несушек в клетках и установления в Латвии минимального стандарта содержания птиц в птичниках, онлайн подписали уже 30 000 человек.
Организаторы напоминают, что запрет на содержание кур-несушек в клетках уже принят в Австрии, Чехии, Дании, Германии, Люксембурге, Бельгии, Словении. В Эстонии законопроект о запрете клеток для кур прошёл согласование во всех ответственных министерствах и скоро будет рассмотрен в парламенте.
По оценкам Dzīvnieku brīvība, в 2024 году в Латвии в клеточных системах содержалось около 2,5 млн кур-несушек, что составляет примерно 70% от общего количества. Сейчас для производства яиц в клетках в Латвии работают пять компаний.