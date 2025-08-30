ФОТО: в Риге прошла акция в защиту кур - некоторые участники пришли в костюмах куриц

Организаторы акции подчёркивают, что в клеточных системах куры-несушки всю жизнь вынуждены проводить в тесноте на металлических решётках, не имея возможности нормально ходить или расправить крылья, так как каждой птице в клетке выделяется ограниченное пространство. При этом существуют куда более гуманные методы производства яиц.