1 см снега зимой и больше тропических ночей летом? Синоптики говорят о глобальных изменениях погоды в Латвии
Хотя этим летом многим пришлось достать из шкафа более теплые вещи и даже подумать о подключении отопления, данные неумолимы — средняя температура воздуха постепенно повышается. В публичном пространстве понятие "глобальное потепление" заменено куда более сложным и угрожающим термином — "изменение климата". И в этой связи прогнозы на будущее пока ничего хорошего не обещают.
Все более актуальным становится вопрос — вернется ли в Латвии когда-нибудь снова «нормальное лето» и нужно ли снег на Рождество в дальнейшем ждать как особое праздничное чудо? О климатических моделях в новом подкасте агентства LETA «Kas tas vispār bija?!» («Что это вообще было?!») рассуждают метеорологи и эксперты по изменению климата.
Было лето или нет?
Несмотря на то что в середине августа синоптики объявили о наступлении метеорологической осени, метеорологическое лето в Латвии в этом году все же было, успокаивают эксперты. Любитель метеорологии, ведущий прогноза погоды на TV3 Мартин Бергштейн напомнил, что первая волна жары пришлась еще на весну — 18 апреля воздух прогрелся до 28,4 градуса. С того времени в регионе доминировали циклоны. Над Западной Европой расположился антициклон, вращающийся по часовой стрелке, а при встрече с циклоном, вращающимся в противоположном направлении, в наш регион регулярно поступал холодный воздух. Вместе с ним приходили и осадки, и Латвия этим летом оказалась в зоне, где дожди лили почти постоянно. Такое большое количество осадков, впрочем, может способствовать нормализации уровня грунтовых вод после нетипично засушливых прошлых лет, добавила ведущая исследовательница факультета естественных наук и технологий Латвийского университета Гунта Калване. Довольно сильный циклон, находившийся в регионе, этим летом блокировал антициклон, стоявший над Западной Европой. Обычно летом теплые воздушные массы поступают с юго-востока, со стороны России, однако в этом году из-за циклона преобладали западные ветры. Даже в последнюю неделю августа в Латвию интенсивно проникал холодный воздух из Скандинавии. Большое количество дождей в Риге объясняется также так называемым эффектом залива, отметила авиационный синоптик Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) Синтия Молденгауэре.
Воспоминания о солнечных детских летах обманывают
Людям свойственно запоминать наиболее яркие события прошлого, и нередко воспоминания о погоде рисуют картину вечного солнечного лета и снежной зимы.
Однако нужно понимать, что, оценивая только погоду одного конкретного сезона, невозможно сказать, была ли погода в то лето нормальной — норма определяется минимум за 30-летний период.
Для определения климатических изменений сравнивают референсный и климатический нормативный периоды — первый охватывает годы с 1961 по 1990, а второй — с 1991 по 2020. Данные подтверждают — климат меняется. Средняя температура воздуха увеличилась на 1,2 градуса, лета стали теплее и влажнее, возросло количество летних дней, когда температура превышает +25 градусов. В будущем, к середине и концу века, количество таких летних дней будет только расти, принося все больше тропических ночей, объяснила аналитик данных LVĢMC Агата Баумане-Кука. Чтобы понять воздействие повышения средней температуры воздуха, Калване предлагает представить, как себя чувствует человек, температура тела которого повышается на полтора градуса — с 36,6 до 38. «Кажется, всего один градус, но самочувствие становится диаметрально противоположным», - добавила ученая. То же самое происходит и с планетой и ее экосистемами - любое вмешательство в естественную систему оставляет след. Лета становятся теплее, и одновременно погода все более непостоянна.
Град и сильные грозы
С повышением температуры воздуха ожидается все больше гроз. «Чем воздух теплее, тем больше влаги он способен удерживать», — отметил Бергштейн. Он напомнил, что 11 июля в поселке Палсмана Смилтенского края во время грозы выпал град диаметром 11,5 сантиметра. «Грозы питаются от очень высокого содержания влаги в воздухе», — добавил Бергштейн.
Однако предсказать разрушительные грозы сложно — сказать, что они произойдут в конкретном месте, фактически можно лишь за 10–15 минут до этого.
Долгосрочные модели показывают, что к концу века в целом количество осадков в Латвии увеличится, но лета могут стать более засушливыми, при этом с большим числом дней с сильными осадками.
То, что в Латвии невозможны торнадо, — миф, подчеркнул Бергштейн. Каждый год они фиксируются в разных регионах страны. Теперь об этом можно узнать благодаря тому, что почти у каждого в кармане есть телефон с камерой и доступом к интернету, что позволяет публиковать увиденное. Такие наблюдения, отправляемые исследователям, помогают анализировать ситуацию, понимая, при каких условиях возникли смерч или иное природное явление, и одновременно накапливать необходимые данные. Значение гражданской науки растет и в метеорологии — присылаемые людьми наблюдения используются для моделирования и составления будущих прогнозов. Подобные данные помогут, например, понять, какие условия способствовали образованию огромного града этим летом, чтобы в дальнейшем формировать автоматизированные прогнозы. В то же время эксперты подчеркивают, что прогнозирование осадков крайне сложно, так как необходимо учитывать сотни физических факторов и параметров.
Снег на Рождество как чудо
Хотя прошлое Рождество прошло без снега, в климатический нормативный период белое Рождество отмечалось в 63% лет, рассказала Баумане-Кука. «Это не так уж катастрофически мало», — оценивая субъективные ощущения людей по поводу отсутствия снега на Рождество, отметила эксперт. Снег на Рождество может становиться все более эксклюзивным явлением — хотя общее количество осадков увеличится, осадков в форме снега может становиться все меньше.
В референсный период средняя толщина снежного покрова составляла семь сантиметров, однако в климатический нормативный период толщина покрова составляет всего четыре сантиметра.
«К концу века в самом тяжелом сценарии климатических изменений мы рассматриваем всего один сантиметр снега в среднем по Латвии», — призналась Баумане-Кука.
Такие прогнозы, впрочем, не исключают локальных глубоких сугробов. Однако данные указывают, что уменьшится не только толщина снежного покрова, но и его продолжительность. Зимой изменения климата более драматичны — если в годовом разрезе средняя температура повысилась на 1,2 градуса, то зимой — даже на два. Подобно лету, и зимы станут все менее предсказуемыми. «Резко тепло, резко холодно», — добавила Баумане-Кука. Локально это может приносить экстремально сильные осадки, что будет означать большее потребление электроэнергии для уборки снега, который, согласно моделям, может становиться все более плотным. Это, в свою очередь, может нести новые риски — большую нагрузку на различные конструкции.
Изменение климата — страшнее, чем глобальное потепление
Даже относительно холодная погода этого августа не раз давала повод скептикам иронизировать: вот вам и глобальное потепление. Калване подчеркивает, что вместо прежнего термина «глобальное потепление» сегодня используется «изменение климата», что подразумевает куда более серьезные проблемы.
Изменение климата, в отличие от глобального потепления, которое описывало ухудшение лишь одного параметра, охватывает целый комплекс.
«Мы говорим и о засухе, и о влажности, о нашем самочувствии, о нашем благополучии, об экосистемах, биоклиматологии, выбросах CO₂ и так далее», — пояснила Калване. Эксперт подчеркивает, что неправильно говорить о «борьбе с изменением климата», потому что это не борьба — важно сохранить экосистемы в их привычном виде.
Скептики изменения климата нередко утверждают, что синоптики в наше время излишне драматизируют ситуацию, например, выбирая слишком яркие цвета для метеорологических карт, — что, мол, неправильно +28 градусов окрашивать в красный. Баумане-Кука объяснила, что окраска карт основана на исторических экстремумах погоды в Латвии, где установлены минимальная и максимальная зафиксированные температуры. Если минимальная температура составляла –43,2 градуса, а максимальная +37 градусов, то цветовая шкала для определенной температуры исходит из этих границ. «+28 градусов в Латвии — это близко к рекорду, это много, поэтому на карте будет более яркий цвет», — указала специалист, подчеркнув, что даже в таких условиях многим группам общества приходится трудно. «Не все мы находимся в самом лучшем возрасте и с крепким здоровьем, есть пожилые люди, беременные женщины, для которых и +28 градусов — очень высокая температура. Поэтому нужно понимать, что цветовая шкала предназначена для всего общества, а не для одного конкретного человека», — сказал Бергштейнс.
Кроме того, не только количество градусов определяет, как человек себя чувствует — важны также влажность воздуха, скорость и направление ветра. Не соответствует действительности утверждение тех, кто говорит, что когда-то летом в Латвии регулярно было +35 градусов, а значит окрашивание +28 в красный сегодня — пустая паника. «Важно понимать, где расположен термометр. Если он находится на южной стороне, то, конечно, будет показывать +35 градусов, или же в нагревшемся на солнце автомобиле — +40 градусов», — пояснила эксперт. Калване подчеркнула, что метеорологи работают с тщательно собранными и обработанными данными — термометры метеостанций точно откалиброваны. Калване убеждена, что к скептикам изменения климата следует прислушиваться, а не бороться с ними. Важно понимать, как формируется их мнение. «Нам нужно говорить на одном языке о климате, способствуя развитию климатической грамотности и понимания процессов», — сказала Калване.
Солнечное лето дорого обходится
Из-за изменения климата в Латвии исчезает четкое разделение на четыре времени года. «Пропадает привычный нам сезонный ритм», – подчеркивают эксперты. Переменчивые погодные условия мешают фермерам прогнозировать объем и качество урожая. Теплая и влажная погода нравится не только грибам, которых этим летом в латвийских лесах было особенно много, но и бактериям и возбудителям болезней. Даже цены на молоко связаны с изменением климата, ведь в жару удои сокращаются. Наряду с коровами падает и продуктивность людей – исследования показывают, что в жаркое время она снижается на 10%. «Для офисных работников это еще терпимо, но для тех, кто трудится физически, тема совсем иная», – объяснила Калване. Дорожает и хлопок: на фабриках слишком жарко, работать тяжело, и за это приходится платить больше.
Не выигрывают и винодельни – по словам Калване, более длительный срок созревания винограда приводит к заметно большему содержанию сахара. Вино из таких ягод становится крепче: «Если раньше вино было 9,5–10 градусов, то теперь уже 11–12», – отметила она.
Климатические изменения в целом меняют то, что оказывается на тарелке человека. Уже сейчас растут цены на кофе и какао, так как кофе крайне чувствителен к любым изменениям, даже к незначительным колебаниям температуры воздуха. «Шоколад никогда еще не был таким дорогим, как сейчас», – констатировала Калване. При этом важна не только температура, но и, например, сила ураганов – плантации ванили все чаще уничтожают тропические циклоны, что также повышает цену этой специи.
Пытаясь понять, могут ли климатические изменения дать и какие-то выгоды, Калване призывает различать экономику и экосистему. «Для экосистемы Латвии я не вижу ни одной пользы от климатических изменений», – заключила она.
Людям же может понравиться то, что за отопление придется платить меньше, ведь отопительный сезон становится короче.
Удлиняется и вегетационный период, что означает более продолжительное созревание растений и потенциально более высокие урожаи. Для латвийской экономики положительным фактором эксперты считают развитие туризма – жители регионов, страдающих от сильнейших волн жары, могут предпочесть более прохладную Латвию.
Рай для незваных гостей
Из-за теплых и влажных зим в этом году в Латвии было особенно много мошек. А нынешним летом страна впервые столкнулась с невиданным распространением испанского слизня. Хотя прямой связи между климатическими изменениями и появлением инвазивных видов нет, Калване подчеркивает: именно инвазивным, а не местным видам легче выживать в изменчивых условиях. «Инвазивные виды выигрывают от климатических перемен, они адаптируются чрезвычайно быстро», – объяснила исследовательница, призывая людей бороться с ними, даже если это красивые цветы вроде люпинов в июне.
Трудно предсказать, появятся ли в Латвии экзотические инвазивные виды – такие процессы происходят постепенно. Но скорость распространения уже известных инвазивных видов тревожит, особенно потому, что не все они так заметны, как слизни. «Есть и рыбы, и разные ракообразные, которых мы не видим, но которые сильно разрушают местные экосистемы», – сказала Калване.
Вред природе наносят и попытки «приукрасить» окружающую среду, например, высаживая декоративные растения, не свойственные Латвии. Поэтому Калване советует быть осторожными и выбирать для садов только местные цветы и культуры.
Будет ли дождь во дворе?
Порой кажется, что синоптики в обществе почти так же нелюбимы, как политики, признают эксперты. Людям нравится обсуждать погоду и то, насколько точными оказались прогнозы. Мартиньш Бергштейн отмечает: нередко люди неправильно понимают синоптические карты. Поэтому он стал проводить «штормовые прямые эфиры» в соцсетях – во время гроз рассказывает, какие процессы вызывают их появление, куда могут двигаться тучи и как разовьются сценарии. Эти видео смотрят тысячи зрителей. Его цель – повысить у населения понимание о погоде и климате.
Бергштейн также замечает, что люди стали требовать сверхточных прогнозов – хотят знать, будет ли дождь буквально в конкретную минуту и в конкретном дворе.
«Так что нельзя сказать, что прогнозы стали менее точными – наоборот, они существенно улучшились, но запросы общества выросли».
Калване отмечает, что со временем, полагаясь на приложения и другие инструменты, люди утратили собственные навыки предсказания погоды. «Если мой дед посмотрел на небо, он знал, брать ли с собой зонт», – сказала исследовательница. По ее словам, раньше люди были намного наблюдательнее, а теперь слишком доверяют технологиям. «Мы потеряли внимательность, хотя на самом деле в каждом из нас живет внутренний метеоролог», – уверена ученая.