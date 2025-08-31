1 см снега зимой и больше тропических ночей летом? Синоптики говорят о глобальных изменениях погоды в Латвии

Несмотря на то что в середине августа синоптики объявили о наступлении метеорологической осени, метеорологическое лето в Латвии в этом году все же было, успокаивают эксперты. Любитель метеорологии, ведущий прогноза погоды на TV3 Мартин Бергштейн напомнил, что первая волна жары пришлась еще на весну — 18 апреля воздух прогрелся до 28,4 градуса. С того времени в регионе доминировали циклоны. Над Западной Европой расположился антициклон, вращающийся по часовой стрелке, а при встрече с циклоном, вращающимся в противоположном направлении, в наш регион регулярно поступал холодный воздух. Вместе с ним приходили и осадки, и Латвия этим летом оказалась в зоне, где дожди лили почти постоянно. Такое большое количество осадков, впрочем, может способствовать нормализации уровня грунтовых вод после нетипично засушливых прошлых лет, добавила ведущая исследовательница факультета естественных наук и технологий Латвийского университета Гунта Калване. Довольно сильный циклон, находившийся в регионе, этим летом блокировал антициклон, стоявший над Западной Европой. Обычно летом теплые воздушные массы поступают с юго-востока, со стороны России, однако в этом году из-за циклона преобладали западные ветры. Даже в последнюю неделю августа в Латвию интенсивно проникал холодный воздух из Скандинавии. Большое количество дождей в Риге объясняется также так называемым эффектом залива, отметила авиационный синоптик Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) Синтия Молденгауэре.