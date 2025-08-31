На лечение и лекарства нужно более 5 млн евро! Минздрав Латвии просит дополнительные средства для украинцев
Министерство здравоохранения просит перераспределить дополнительные 5 420 731 евро для обеспечения поддержки жителей Украины.
Финансирование предусмотрено для оплаты расходов, возникших при оказании различных видов медицинской помощи украинским жителям в прошлом и этом году.
Наибольшая сумма — 3 478 249 евро — необходима для обеспечения медицинской помощи в стационарных лечебных учреждениях в период с 1 ноября 2024 года по 31 мая 2025 года.
На первичную амбулаторную медицинскую помощь, лабораторные исследования, услуги вторичной амбулаторной помощи и обеспечение противотуберкулезными препаратами предусмотрено 1 330 203 евро за период с 1 октября 2024 года по 31 мая 2025 года, частично покрывая расходы и за октябрь 2024 года.
Для плановой стационарной медицинской помощи требуется 271 983 евро, включая 19 407 евро на системы мониторинга глюкозы и устройства для введения инсулина (инсулиновые помпы, катетеры и резервуары), а также транспортировку пациентов в учреждения более низкого уровня. В эту сумму также входят 252 576 евро за медицинскую транспортировку пациентов из зарубежных лечебных учреждений в стационарные лечебные учреждения Латвии в период с 1 ноября 2024 года по 30 июня 2025 года в соответствии с международным соглашением о помощи.
Для обеспечения вызовов Службы неотложной медицинской помощи в период с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года необходимо 157 155 евро.
На компенсацию расходов за приобретение необходимых для амбулаторного лечения лекарств и медицинских изделий требуется 120 295 евро за период с 1 ноября 2024 года по 31 мая 2025 года.
На централизованную закупку медикаментов и материалов, включая обеспечение парентеральными препаратами для лечения онкологических заболеваний, необходимо 31 381 евро за тот же период.
Для обеспечения стоматологических услуг детям до 18 лет предусмотрено 31 465 евро за период с 1 ноября 2024 года по 31 мая 2025 года.