На лечение и лекарства нужно более 5 млн евро! Минздрав Латвии просит дополнительные средства для украинцев

Для плановой стационарной медицинской помощи требуется 271 983 евро, включая 19 407 евро на системы мониторинга глюкозы и устройства для введения инсулина (инсулиновые помпы, катетеры и резервуары), а также транспортировку пациентов в учреждения более низкого уровня. В эту сумму также входят 252 576 евро за медицинскую транспортировку пациентов из зарубежных лечебных учреждений в стационарные лечебные учреждения Латвии в период с 1 ноября 2024 года по 30 июня 2025 года в соответствии с международным соглашением о помощи.