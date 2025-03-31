31-летний сын Романа Абрамовича развелся с женой - у них остался общий ребенок

О личной жизни Абрамовича-младшего почти ничего не сообщалось. Теперь же из тех же данных суда стало известно, что у бывших супругов есть общий ребенок. Не исключено, что бывшие супруги будет решать, с кем он останется жить, а также делить совместно нажитое имущество.