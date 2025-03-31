31-летний сын Романа Абрамовича развелся с женой - у них остался общий ребенок
Сын миллиардера Романа Абрамовича Аркадий развелся с женой Марией Абрамович после рождения ребенка.
Старший сын миллиардера Романа Абрамовича, 31-летний Аркадий, развелся с женой Марией, сообщает Telegram-канал "Миллиарды". Судя по информации из судебной картотеки, инициатором развода стала Мария. Брак официально расторгнут 21 марта 2025 года, передает Spletnik.
О личной жизни Абрамовича-младшего почти ничего не сообщалось. Теперь же из тех же данных суда стало известно, что у бывших супругов есть общий ребенок. Не исключено, что бывшие супруги будет решать, с кем он останется жить, а также делить совместно нажитое имущество.
По слухам, у Аркадия был роман с блогером Лерой Журавлевой, которая родила от него ребенка, сообщает телеграм-канал "Антиглянец". Однако стало ли это причиной развода, или разрыв произошел из-за чего-то другого, — неизвестно.
Аркадий — второй из пятерых детей Абрамовича и его второй экс-жены, бывшей стюардессы Ирины Абрамович. У Абрамовича-старшего также есть двое детей от Дарьи Жуковой, о его расставании с которой стало известно в 2017 году.
Известно, что в 2013 году на тот момент 20-летний Аркадий Абрамович встречался с дочерью ресторатора Аркадия Новикова Сашей, которая сейчас находится в браке с рэпером Федуком и воспитывает от него дочь.
Аркадий, выпускник престижного Северо-Восточного университета в Бостоне, становится одним из самых завидных холостяков мира. Еще когда сын был студентом, отец увидел в нем предпринимательскую жилку и активно стал привлекать к своей работе. Аркадий открыл бизнес, например, купил блокирующий пакет Zoltav Resources, а также приобрел тепличный проект "Гринхаус".