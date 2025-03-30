Время выбирать маршрут! С началом лета авиакомпании предложат почти 100 прямых направлений из Риги

Авиакомпания airBaltic до трех раз в день увеличит частоту полетов в Амстердам и до 13 рейсов в неделю вместо прежних семи в Тампере. Также авиакомпания будет выполнять больше рейсов в Таллинн, Порту, Аликанте, Стокгольм, Стамбул и другие пункты назначения и введет чартерные рейсы в Ламецию-Терме (Италия).