Жители Балтии привыкли, что деньги на их счетах не приносят дохода, - банкам выгодна такая неосведомленность

Исследование показало также, что, как правило, сберегательным вкладом с более низкой процентной ставкой, но при этом с возможностью в случае необходимости быстро снова начать пользоваться деньгами, пользуются 43% жителей Эстонии, 37% жителей Латвии и 18% жителей Литвы, а в виде наличных свои сбережения хранят 30% жителей Латвии, 29% жителей Литвы и 26% жителей Эстонии. «Эти цифры подтверждают, что значительное количество людей держат какую-то часть своих сбережений в постоянном доступе. При этом они, очевидно, не отдают себе отчет в том, что деньги, хранящиеся «в чулке», могли бы приносить им доход – даже если лежат на сберегательном счете, который позволяет вкладчикам быстро начать пользоваться своими деньгами, вложенная сумма приносила бы им 2-3% в год», – прокомментировала Пехтер.