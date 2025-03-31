Трамп заговорил о третьем сроке президентства, хотя это напрямую запрещено Конституцией США
Президент Дональд Трамп не исключил возможности баллотироваться на третий президентский срок, что запрещено 22-й поправкой к Конституции США. Об этом пишет NBC News.
«У меня самые высокие рейтинги среди всех республиканцев за последние 100 лет <…> Мы очень популярны. И знаете, многие люди хотели бы, чтобы я это сделал. Но я говорю им, что нам еще предстоит пройти долгий путь, мы только начали. Я сосредоточен на текущем моменте», — добавил он.
Когда президента спросили, хочет ли он остаться на новый срок, он сообщил, что «ему нравится работать».
«Я не шучу, но об этом еще слишком рано думать», — сказал Трамп, когда его попросили уточнить заявление.
На прямой вопрос о том, были ли Трампу представлены планы, которые позволят ему претендовать на третий срок, политик ответил: «Есть методы, с помощью которых можно это сделать».
Трампа спросили о возможности выдвижения Джей Ди Вэнса с последующей передачей полномочий ему. Ранее эту схему описал таблоид Daily Mail — она предполагает победу Трампа в качестве вице-президента при новом лидере, который отречется сразу после избрания и присяги. Президент ответил, что это один из способов. «Но есть и другие», — сказал он. Какие именно, политик отвечать отказался.
Во время своих избирательных кампаний в 2020 и 2024 годах Трамп намекал на возможность баллотирования на третий срок. Однако в апреле 2024 года в интервью британскому изданию Time политик отрицал намерение оставаться в Белом доме после 2028 года: «Я бы ни в коем случае не стал выступать за это. Я намерен отслужить четыре года и сделать отличную работу <…> А потом я собираюсь уйти», — утверждал он.
Сейчас избрание Трампа на третий срок в 2028 году формально невозможно — это запрещено 22-й поправкой к Конституции США. Внести поправки в документ, чтобы отменить ограничение, будет крайне сложно: для этого потребуется либо две трети голосов членов Конгресса или согласие почти 40 штатов на созыв Конституционного съезда. После этого потребуется ратификация поправок тремя четвертями штатов. Поправка о запрете на избрание президентом одного и того же лица более двух раз была принята в 1951 году — преимущественно по требованию республиканцев, недовольных тем, что президент Франклин Рузвельт был избран четыре раза подряд.