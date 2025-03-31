Трамп заговорил о третьем сроке президентства, хотя это напрямую запрещено Конституцией США

Сейчас избрание Трампа на третий срок в 2028 году формально невозможно — это запрещено 22-й поправкой к Конституции США. Внести поправки в документ, чтобы отменить ограничение, будет крайне сложно: для этого потребуется либо две трети голосов членов Конгресса или согласие почти 40 штатов на созыв Конституционного съезда. После этого потребуется ратификация поправок тремя четвертями штатов. Поправка о запрете на избрание президентом одного и того же лица более двух раз была принята в 1951 году — преимущественно по требованию республиканцев, недовольных тем, что президент Франклин Рузвельт был избран четыре раза подряд.