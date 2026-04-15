В случае агрессии Латвии нужно готовиться к ударам с моря: эксперт о слабом месте обороны Латвии
Латвии не стоит ждать вражеского десанта у своих берегов — угрозу нужно останавливать еще в море. Эксперты предлагают радикальный подход: дроны, превентивные удары и полная блокировка противника.
Председатель правления NEWT21 [латвийская компания, специализирующаяся на проектировании и производстве передовых морских беспилотных аппаратов (USV) и композитных решений] и бывший государственный секретарь Министерства обороны Янис Гарисонс заявил, что, несмотря на относительно выгодное положение Латвии в сфере морской безопасности, угрозы остаются вполне реальными. По его словам, главным потенциальным противником в Балтийском море по-прежнему является Россия. При этом региональное сотрудничество усиливает позиции Латвии: с севера безопасность обеспечивают Финляндия и Швеция, с юга — Польша и Литва, формируя своеобразный «защитный круг».
Однако, как отметил эксперт, этого недостаточно. Латвии необходимо выстраивать собственную стратегию, особенно в отношении западного побережья. «Я не был бы так оптимистичен, потому что у нас самая длинная морская граница. Важно понимать тактику вооруженных сил и стратегию защиты западного побережья», — подчеркнул Гарисонс. Он предупреждает, что именно с этого направления могут исходить основные угрозы: «Ясно одно — оттуда придут не только возможный морской десант, но и воздушные удары — ракеты и те же дроны».
Эксперт обращает внимание на современные конфликты и подчеркивает важность раннего реагирования: «Очень важно, как размещать перехватывающие дроны на морских платформах. Таким образом ты обеспечиваешь своевременные возможности перехвата как воздушных, так и морских дронов». По его словам, такой подход позволяет не только защитить территорию, но и снизить риски для гражданского населения: «В этом случае ты также предотвращаешь падение обломков на города и людей. Конечно, можно перехватывать и с суши, но тогда нужно учитывать, что обломки скорее упадут на населенные пункты. Это, конечно, неприятно».
Гарисонс также подтверждает, что Латвии следует развивать систему раннего обнаружения угроз: «Конечно, это было бы одним из решений — размещение сенсоров и платформ в территориальных водах для своевременного обнаружения как морских, так и воздушных дронов».
Отдельно он выделяет опыт Украины, который, по его мнению, уже доказал эффективность недорогих решений: «Украинцы очень ясно показали, что с помощью относительно дешевых систем можно заблокировать море для противника так, что он просто не способен там действовать».
«Цель должна быть простой — добиться того, чтобы противник вообще не мог оперировать в море».
В этой логике он предлагает более активную стратегию, чем просто ожидание атаки у берегов: «Что для нас выгоднее — блокировать российские порты или ждать высадки на побережье Курземе? На мой взгляд, первое гораздо выгоднее с точки зрения ресурсов».
На вопрос о том, как именно можно лишить противника возможности действовать на море, Гарисонс отвечает предельно прямо: «Вы запускаете 50 дронов по порту — и никто там больше нормально не будет оперировать. Это то, что украинцы делают сейчас».